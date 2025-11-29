Barça-Illes Balears: en pleno sprint hacia la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal afronta este sábado (13:00 horas / Teledeporte) una de las salidas más exigentes del curso: visita al Barça en el Palau Blaugrana, segundo clasificado con 23 puntos. Los mallorquines, séptimos con 18, necesitan puntuar para reforzar sus opciones de estar en la Copa de España, cuyo corte se cerrará al término de la primera vuelta.

El margen es mínimo. El Palma cuenta con 18 puntos, solo tres más que el noveno —Movistar Inter— y con décimo y undécimo ya en 14, lo que comprime una zona media en la que cualquier tropiezo puede costar varias posiciones. Por eso, los tres partidos que restan de primera vuelta tienen carácter de final, empezando por la de este sábado en una pista históricamente complicada.

El reto aparece, además, en un contexto muy particular. El conjunto de Antonio Vadillo regresó el miércoles de Hungría tras disputar la ida de los octavos de la UEFA Futsal Champions League y solo ha podido completar dos entrenamientos antes del duelo. Sesiones condicionadas por la carga física, el cansancio acumulado y un calendario que no da tregua. A pesar de ello, el equipo deberá mostrar su mejor versión, sabiendo que no hay margen para fallar y que cada punto cuenta en la lucha por la Copa.

Enfrente estará un Barça que consolidó su posición en la tabla con un arranque imponente —un empate y cinco victorias consecutivas—, aunque en el último mes ha mostrado más irregularidad con dos derrotas y un empate en cinco partidos. Aun así, sigue siendo uno de los grandes aspirantes a todo, lo que obliga al Palma a un encuentro de máxima concentración.

El historial reciente entre ambos refleja el crecimiento competitivo del Illes Balears Palma Futsal. De los últimos 17 enfrentamientos, el balance es completamente equilibrado: 7 victorias para cada uno y 3 empates. Una estadística que demuestra que el Palma ya compite de tú a tú con los gigantes de la liga. Sin embargo, la última victoria balear ante el Barça se remonta a febrero de 2022, un incentivo más para intentar volver a romper la estadística.

En el apartado de bajas, el Illes Balears Palma Futsal mantiene la ausencia de larga duración de Manuel Piqueras. Lin, aunque arrastra un dolor inguinal relacionado con la musculatura aductora, viaja con la expedición para ver como evoluciona en las próximas horas.