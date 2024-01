Vox critica al PP por mantener en Baleares la enseñanza 100% en catalán seis meses después de las elecciones. La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, ha salido en defensa de la familia de Calvià a la que no se le ha permitido una enseñanza en español de al menos el 25% del horario lectivo. «Desde Vox rechazamos que seis meses después de las elecciones sigamos con inmersión lingüística. Vox no forma parte del equipo de gobierno y creo que es sabido por todos los ciudadanos el inmenso esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la libre elección de lengua pero la decisión final no es nuestra, es del PP», afirma Patricia de las Heras.

Vox Baleares considera que «el PP ha tenido tiempo suficiente para hacer todo lo que estuviera en sus manos para garantizar los derechos lingüísticos de las familias». «Si hay familias que están padeciendo esta situación es porque no se ha hecho lo que tocaba. No es que lo pida Vox, es que el Tribunal Constitucional falló en abril que el español debe estar presente como lengua vehicular».

Como publicó OKDIARIIO el pasado día 22, el nuevo Govern del PP, que prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán, ha denegado a una familia la petición que había presentado para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en español. Con esta decisión, el Govern sigue la estela del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol y avala que el Instituto de Calvià, donde estudia el alumno afectado, mantenga la enseñanza 100% en catalán.

Por todo ello, Vox acusa al Govern del PP de «estar mirando hacia otro lado» y anuncia que «va a seguir dando la batalla, a brazo partido», según palabras de Patricia de las Heras.

Por otra parte, Vox Baleares insta al PP a crear con la máxima celeridad la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. «Si la oficina ya hubiera estado creada, tal y como ha pedido Vox, se habrían podido atender y encauzar las demandas de las familias afectadas. No podemos permitir que se sigan conculcando los derechos de los ciudadanos de Baleares. La Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística es la pieza clave para acabar con el adoctrinamiento y para acabar con la marginación a la que han sometido durante tantos y tantos años al español en Baleares», asegura la presidenta de Vox en las Islas.

Las protestas de Vox por la permanencia de la enseñanza 100% en catalán se suman a las expresadas por la asociación de profesores Plis Educación. «Las dudas se están disipando: poco a poco el gobierno de Prohens, que pregona que defenderá la elección de lengua, va dando muestras de su verdadera intención en cuestión lingüística, que no es otra que blindar la inmersión obligatoria en catalán», afirmó en un comunicado esta entidad.

El Constitucional y el Supremo contra la enseñanza 100% en catalán

Fue el 27 de noviembre cuando tres familias de Calvià (Mallorca) solicitaron al consejero de Educación, Antoni Vera, que se atendiera el derecho de sus hijos a recibir clases en español en un 50% del horario lectivo, con un mínimo del 25% y en al menos una materia del ámbito científico o humanístico. El Govern ha respondido ahora de forma negativa la petición de la primera familia. Las otras dos todavía no han recibido respuesta.

Las familias que presentaron la reclamación se acogían en primer lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de abril de 2023, sobre la ley Celaá. Esta sentencia dicta que el español «debe estar presente como lengua vehicular según un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y que para que exista ese equilibrio o igualdad no debe reducirse a «una fórmula vacía, sino que se mantenga como derecho real y efectivo». En la misma sentencia se indica que este patrón de equilibrio e igualdad está fundamentado en sentencias anteriores del TC.

En segundo lugar, fundamentaban su petición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente en las sentencias 1668/2015 y 1670/2015 que, para modelos lingüísticos de conjunción lingüística, como son los de Baleares y Cataluña, establece «la presencia mínima del castellano como lengua vehicular (en el curso y clase en los que el alumno sigue sus estudios) en un 25% de las horas efectivamente lectivas, porcentaje en el que habrán de comprenderse no sólo la asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, sino cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».