El Govern balear deberá reembolsar a la Unión Europea los 3,7 millones de las mascarillas fraudulentas adquiridas por el Ejecutivo de Armengol a la empresa vinculada al ayudante del ex ministro Ábalos. Como mal menor y gracias a una maniobras del Ejecutivo que preside Marga Prohens, el dinero no se devolverá en efectivo sino que será descontado de futuros pagos con cargo a fondos europeos. En todo caso, el Govern espera recuperar este dinero mediante la reclamación presentada a la empresa suministradora, Soluciones de Gestión SL.

Para evitar tener que devolver el dinero a la Unión Europea, la Dirección General de Fondos Europeos del Govern ha ordenado descertificar el gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa investigada y que se pagaron con fondos europeos Feder. En la práctica, según ha adelantado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, esto supone no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea pero sí que se descuenten de futuros pagos.

El Ejecutivo sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.

«Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder», ha advertido Antoni Costa, que ha criticado los «cambios de versiones» del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que primero decía que las mascarillas eran defectuosas y ahora sostiene que se podían utilizar.

Como ha desvelado este jueves OKDIARIO, el Gobierno de Baleares, presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, rectificó el anuncio del contrato de mascarillas por 3,7 millones con la empresa del caso Koldo, para cargarlo a los fondos de la Unión Europea. Lo hizo apenas cinco meses después de firmarlo. De esta forma, se matizó que el contrato sería financiado con el dinero europeo, en concreto, con las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El 12 de mayo de 2020, el Servicio de Salud de Baleares publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa ahora investigada en la trama de presuntas mordidas que implica al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. En dicho contrato se explicitaba el «suministro de material Covid-19: mascarillas FFP2» por el importe total de 3.701.500 euros. Se trató de un procedimiento negociado sin publicidad por su «tramitación de emergencia», como consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La reclamación de los 3,7 millones no ha caducado

El 19 de octubre de ese año, se rectificó el anuncio para añadir nueva información, como que el contrato contaba con «financiación con fondos de la UE», en concreto, «con cargo» al programa Feder 2014-2020 de las Islas Baleares. Así quedó recogido días después en el suplemento oficial de adjudicaciones de la Unión Europea, con fecha 23 de octubre de 2020.

Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación de los 3,7 millones, -iniciada formalmente y según asegura en agosto de 2023- haya caducado, ya que según sus cálculos, el plazo continuaría vigente hasta abril.

No obstante, tanto el director general de Salud, Javier Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.

De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea «agotar todas las vías» que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.

Además, Antoni Costa ha adelantado que la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, demandará a título individual a Negueruela por «involucrarla con falsedades» en la trama, en referencia a unas declaraciones en el pleno del Parlament, donde afirmó que estaba al corriente del procedimiento por sus cargos.