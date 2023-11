Baleares es la región preferida por los extranjeros para comprar una casa. Durante la primera mitad del año, casi una de cada tres viviendas (31,7%) vendidas en España a extranjeros estaba en Baleares. Le siguen las Comunidad Valenciana (29,4 %), Canarias (28,2 %), Murcia (24,8 %), Cataluña (16,3 %) y Andalucía (16 %), según la información proporcionada por el Colegio de Registradores.

Por el contrario, las comunidades menos demandadas por los extranjeros para hacerse con una vivienda fueron Extremadura, Galicia y Castilla y León, donde no alcanzaron ni el 2 %.

La demanda extranjera de vivienda en España sigue manteniendo un papel destacado en el mercado residencial español, consolidándose como un pilar esencial de actividad, que ya está en niveles récord con el 21 % del total de las operaciones en la primera mitad del año.

El 34,5% de las compras de vivienda realizadas por parte extranjeros en Baleares, la Comunidad con mayor peso de la compra extranjera, fueron operaciones a partir de medio millón de euros.

Si nos remontamos al año 2022, los compradores extranjeros adquirieron 6.133 viviendas en Baleares, el número más alto desde que el Colegio de Registradores maneja estos datos, hace diez años. Esta cifra representa, además, el 34,4 % de las ventas totales registradas en las Islas, el segundo porcentaje más elevado desde el 35,6 % que supusieron las 3.784 compras de 2015.

Según un informe del portal inmobiliario Idealista, las zonas más buscadas por los extranjeros en Mallorca son Ses Salines, Cala D’Or, Deià y diversos pueblos del interior com Sencelles, Porreres, Algaida y Bunyola.

El anterior Govern del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol lanzó una propuesta de Podemos para impulsar una ley que prohíba la compra de viviendas en Baleares por parte de personas no residentes en las Islas. Esto implicaba tanto a los extranjeros como a los españoles. Era a todas luces una propuesta para tapar el fracaso del Govern de Armengol en el tema de la vivienda y que tenía como única finalidad ganar tiempo hasta las elecciones.

La restricción de la compra de viviendas en Baleares a extranjeros y españoles no residentes no tiene de entrada cabida ni en la Constitución Española ni en la legislación europea, según han confirmado a OKDIARIO los juristas consultados. La medida choca con los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con el artículo 21 del propio Tratado de Funcionamiento.

Volviendo al primer semestre del presente año, aunque el número de compraventas de extranjeros se redujo en España un 7,5 % en el semestre hasta las 67.983 operaciones, esta caída ha sido más notable en el caso de españoles en un contexto marcado por las sucesivas subidas de los tipos de interés que han provocado un encarecimiento de la financiación. En consecuencia, el peso de los extranjeros no solo no se ha visto resentido, si no que ha aumentado, según el informe del Colegio de Registradores que ha publicado la agencia Efe.

Además del récord que constatan los notarios en su peso dentro del mercado de compraventas en la primera mitad del año, los registradores indican que, basándose en los datos que manejan, en el tercer trimestre la compra de vivienda por parte de extranjeros representó el 15,4 % de las operaciones, su segundo mejor trimestre desde que hay registros, al calor de los meses con más afluencia turística.

Y es que, de acuerdo a la información que procesa el Colegio de Registradores, la compra de vivienda en España por parte de extranjeros no alcanzaba un porcentaje tan alto en un trimestre desde 2022, cuando entre julio y septiembre rozó el 16 % (15,92 %).

Británicos y alemanes los que más compran

Los británicos continuaron liderando las compras de vivienda en la primera mitad de 2023 con el 9,6 % del total (6.498). A continuación se situaron los alemanes (8,1 %) y los marroquíes (7,3 %).

Tras ellos, entre los extranjeros que más viviendas compraron en España destacan también los franceses, los italianos, los rumanos y de Países Bajos.

El grupo de nacionalidades que engloba al resto de extranjeros de fuera de la UE supuso el 12,8 %, según los notarios. Entre enero y junio los mayores aumentos los registraron los rusos (50,2 %) y ucranianos (41,6 %), coincidiendo con la guerra, y los estadounidenses (13,6 %).

Los británicos, los más destacados en España, se decantan por Andalucía, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Murcia, según los registradores. Los alemanes, por su parte, prefieren Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los franceses se dirigen, principalmente, hacia Cataluña, y tras ella a la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Los marroquíes tienen a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía entre sus primeras opciones, mientras que los italianos optan por Cataluña y Comunidad Valenciana, y los belgas eligen fundamentalmente esta última y tras ella Andalucía.

El precio medio pagado por el conjunto de extranjeros se situó en el semestre en 2.094 euros/m2, un 1,3 % más que un año antes.

Los mayores precios medios por metro cuadrado fueron abonados por suecos (3.036 euros/m2); daneses (2.930 euros/m2); estadounidenses (2.921 euros/m2); suizos (2.812 euros/m2); alemanes (2.724 euros/m2) y noruegos (2.584 euros/m2).

También superaron el precio medio pagado por el conjunto de extranjeros los compradores de Rusia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica e Irlanda.

Los menores precios fueron pagados por marroquíes (689 euros/m2);, rumanos (1.086 euros/m2) y ecuatorianos (1.335 euros/m2).