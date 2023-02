El PSOE de Francina Armengol ha aceptado las propuestas de Podemos para impulsar una ley que prohíba la compra de viviendas en Baleares por parte de personas no residentes en las Islas. Esto implica tanto a los extranjeros como a los españoles. Es a todas luces una propuesta para tapar el fracaso del Govern de Armengol en el el tema de la vivienda y que tiene como única finalidad ganar tiempo hasta las elecciones.

La restricción de la compra de viviendas en Baleares a extranjeros y españoles no residentes no tiene de entrada cabida ni en la Constitución Española ni en la legislación europea, según han confirmado a OKDIARIO los juristas consultados. La medida choca con los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con el artículo 21 del propio Tratado de Funcionamiento.

El PSOE de Armengol sabe perfectamente que la propuesta es inviable y por ello había anunciado el lunes que votaría en contra de la Proposición no de Ley (PNL) de Podemos. La portavoz del PSOE, Pilar Costa, dijo que «sería engañar a los ciudadanos dar a entender que el Govern balear hará una normativa sobre esta materia cuando «en estos momentos aún no es posible».

El martes todo cambió. Como ha sucedido en diversas ocasiones, los socialistas cedieron a las presiones de Podemos y los independentistas de Més y optaron por pactar una enmienda a la propuestas inicial de la formación morada. Con la enmienda incorporada, lo que ha aprobado el Parlament con el voto a favor de los partidos del pacto de izquierdas es instar al Govern balear de manera coordinada con el Gobierno de España y las instituciones europeas a «impulsar una ley que contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con la finalidad de evitar la especulación actual sobre la vivienda».

Es sólo una tapadera. El Govern no conseguirá nunca que la Unión Europea permita restricciones a la compra de viviendas en Baleares por parte de no residentes. También parece imposible que el Gobierno de Sánchez acepte una ley que prohíba a los propios españoles adquirir una vivienda en Baleares si no residen en esta comunidad.

El Govern balear ha tratado siempre de centrar el debate en los extranjeros y pone el foco en el alemán o el sueco rico que viene a comprar las mansiones de las Islas. Pero no es así, un madrileño, un catalán o un andaluz, un español en cualquier caso, tampoco podrá comprar una vivienda en Baleares.

Limitar la compraventa a personas que no viven en las islas tendrá un efecto devastador para la economía balear porque más del 25% del PIB de Baleares está relacionado con el sector inmobiliario y son muchos agentes implicados además de las inmobiliarias, constructores y promotores.

Al frenar el mercado, también se frenará la actividad de electricistas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, pintores, notarios, registradores y un largo etcétera de profesiones que están directa o indirectamente ligadas a la actividad inmobiliaria.

Limitar la venta de viviendas a no residentes provocaría, además, una fuerte caída de la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Más de un 70% de los impuestos de recaudación directa en Baleares proviene del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP).

Cronología

Esta propuesta de ley para restringir la compra de viviendas a no residentes nació en octubre de 2022 cuando el Parlament aprobó una resolución cuyo punto número 7 insta al Gobierno de las Islas a realizar las gestiones necesarias para limitar la adquisición de viviendas por parte de no residentes o de personas con menos de cinco años de residencia.

El 16 de noviembre de 2022, el Pleno del Senado aprobó una moción que incluía entre otros aspectos lo que sigue: «El Pleno del Senado insta al Gobierno a colaborar con el Gobierno de las Illes Balears en el análisis de alternativas a la situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en el ámbito europeo e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas en nuestro entorno».

El 22 de diciembre de 2022, la Mesa del Parlamento Balear admitió

a trámite determinadas Proposiciones no de Ley, a tramitar ante el Pleno, entre ellas la que insta al Gobierno autonómico a impulsar una ley que permita restringir la compra de viviendas a personas no residentes en las Islas con objeto de evitar la especulación actual en la adquisición de viviendas.

El Govern balear ha tratado siempre de centrar el debate en los extranjeros y pone el foco en el ciudadano alemán o el sueco rico que viene a comprar las mansiones, pero la realidad es que la propuesta de ley para restringir la compra de viviendas a no residentes afecta también a todos los españoles.

Si esta ley de vivienda que propugnan el PSOE, Podemos y Més estuviera en vigor, muchos famosos, inversores y adinerados extranjeros y españoles no podrían tener casa en Baleares. A modo de ejemplo se puede citar al actor Michael Douglas, que tiene una finca en Valldemossa, o al multimillonario británico Richard Branson, propietario de una mansión de lujo que pronto abrirá como hotel.

También muchos deportistas de élite tienen casa en Baleares y entre ellos Leo Messi, Carlos Sainz, Zidane, y el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp entre otros muchos.