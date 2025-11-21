Baleares centralizará la atención a menores víctimas de violencia sexual

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia implementará en Baleares el modelo Barnahaus, un sistema de atención centralizada a menores víctimas de violencia sexual, con la apertura de al menos un espacio en cada isla del archipiélago balear.

Lo ha informado la consellera del ramo, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Este nuevo sistema tiene como objetivo principal habilitar espacios en los que centralizar todas las gestiones relativas a atender, intervenir y proteger en los casos de violencia sexual contra menores.

«Lo que pretendemos es hacer un único protocolo que coordine a todos los agentes implicados, de manera que no se tengan que hacer muchas entrevistas al menor y que este esté en un solo espacio al que vayan todos los profesionales», ha señalado.

Por ejemplo, ha dicho, se trata de evitar situaciones como aquellas en las que se detecte un caso de violencia sexual en un centro educativo y la víctima tenga que tratar, en diferentes momentos del proceso, con docentes, sanitarios, fiscales y trabajadores sociales.

«Con esto conseguiremos proteger al menor, centrarnos en su bienestar emocional. En situaciones tan traumáticas no podemos permitir que el menor tenga que revivir tantas veces su vivencia», ha incidido.

Este modelo, ha proseguido, también permitirá mejorar la utilidad del testimonio de la víctima como prueba judicial, ya que si se tiene que repetirlo «va obviando determinadas cuestiones» e incide en «contradicciones».

La intención del Govern es poder contar con un espacio para implantar el modelo Barnahaus en cada una de las islas del archipiélago.

La primera, previsiblemente, será Ibiza, cuyo Consell insular lleva desde la legislatura pasada trabajando en este sentido.

«Estamos trabajando en la detección de los espacios más adecuados para tener un centro en cada isla e iremos dando pasos sin descanso para conseguir que sea una realidad de forma definitiva», ha afirmado, aunque ha reconocido que puede ser que no alcancen su objetivo antes de que acabe la presente legislatura.

El modelo Barnahaus, un término islandés que significa «casa de los niños», es un dispositivo integral de atención, protección e intervención destinado a los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual u otras formas graves de maltrato cuyo principal objetivo es evitar la «revictimización».