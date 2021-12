El gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y populistas de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente en el último pleno del año los presupuestos para 2022, que el PP ha calificado de «demenciales». Desde el gobierno municipal el concejal socialista de Hacienda, Adrián García, defendió unas cuentas que ascienden hasta los 475.490.000 euros, un 6,9% más que en 2021. García destacó la apuesta que hace Cort para la mejora en temas de mantenimiento, alumbrado y seguridad, con un incremento del 20% del dinero destinado a la empresa municipal de limpieza (Emaya).

Con el objetivo de consolidar la recuperación económica, el consistorio liderado por el alcalde socialista José Hila asegura en un comunicado que mantiene los tributos congelados, impulsando las ayudas a las empresas para dar una respuesta activa al empleo y la promoción económica, al tiempo que activa la economía cultural.

El equipo de gobierno pone el acento, entre otros aspectos, en el paquete de ayudas sociales de 45 millones de euros, de los que 7,4 se destinarán a familias vulnerables, reforzándose con 440.000 euros la Oficina Antidesahucios. Casi un millón de euros irá destinado a la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Desde las filas de la oposición, las críticas fueron unánimes a las previsiones económicas municipales para el próximo ejercicio. Desde el PP, su portavoz, Mercedes Celeste, calificó de “demencial” que Hila haya decidido “aumentar la presión sobre el bolsillo del ciudadano” en los actuales momentos de crisis, pese a contar con los presupuestos más altos de la historia.

Para la edil del PP, “mientras Baleares se ha convertido en una de las comunidades con mayor índice de pobreza de España, en lugar de revertir ese incremento presupuestario en ayudar a la población, el alcalde ha decidido que penalizará a los todos los ciudadanos con más multas, un aumento de las plusvalías y la subida del recibo de las basuras”. En este sentido, y tras el reciente anuncio de que el Cosistorio pretende recaudar más de 20 millones de euros en sanciones a lo largo de 2022, Celeste lamentó que el gobierno municipal «intente mantener el coste del Ayuntamiento sobre el incivismo de las personas cuando lo que debería hacer es centrarse en aliviarles la presión fiscal”.

Desde las filas de Ciudadanos, su portavoz, Eva Pomar, denunció el hecho de que “no existen inversiones por Ley de Capitalidad». A este respecto, Pomar consideró que la presidenta Francina Armengol «nos hace el juego del trilero y el alcalde Hila ya no sabe cómo esconder sus hilos de marioneta”. “Dicen que practican políticas valientes y decididas, pues si esto fuera así, no cederían ante el Govern y no permitirían que el Ayuntamiento de Palma perdiera autonomía financiera”, lamentó Pomar.

Desde Vox, el concejal Fulgencio Coll, manifestó que «estos presupuestos no se ajustan a la realidad ni van dirigidos a unos ciudadanos que lo están pasando muy mal con esta grave crisis económica». “Tienen unos ingresos que no son reales porque no van a recaudar lo que ustedes dicen», afirmó el edil, quien expresó su rechazo a unas cuentas que «no van a lo necesario que es a ayudar a las personas que realmente lo están pasando mal”. “Viven en una burbuja. No son conscientes de cómo vive el ciudadano”, remachó Coll.