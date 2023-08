El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Felanitx se ha reunido con los propietarios de establecimientos de ocio y restauración para informarles de las medidas adoptadas para montar barras en la vía pública y concesión de música para el próximo 28 de agosto, día de San Agustín.

La junta de gobierno local, celebrada el martes, acordó por unanimidad que no se autorizarán actuaciones musicales ni conciertos en la vía pública, explica el consistorio en un comunicado. Esto no quiere decir que dentro de los locales no se pueda hacer si la actividad de los mismos lo permite. Los establecimientos y locales podrán montar una barra en el exterior si así lo han solicitado previamente. La barra tendrá que ocupar exclusivamente su fachada con un máximo de 10 metros lineales. Podrán tener las barras fuera hasta la medianoche.

Por otro lado, el Ayuntamiento dispensará vasos reutilizables a todos los locales y establecimientos que pidan autorización. El objetivo es reducir los residuos y contribuir con el medio ambiente. Asimismo, se colocarán baños portátiles y los locales que soliciten barra en el exterior tendrán que reforzar su servicio de baño.

El consistorio felanitxer detalla que facilitará a los locales carteles informativos, donde se recuerde la prohibición de vender alcohol a menores y las sanciones por comportamientos incívicos, que obligatoriamente tendrán que ser colocados en un lugar visible.

En caso de que no se respeten las medidas o las instrucciones dadas por la Policía Local, el Ayuntamiento se reserva el derecho de adoptar las medidas legales pertinentes.