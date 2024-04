El Ayuntamiento dotará de equipamientos y servicios públicos al barrio más abandonado de Palma

El Ayuntamiento de Palma dotará de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos al barrio y la zona residencial más abandonada de Palma: Son Gual II.

Así lo aprobará el jueves de la semana que viene el pleno municipal, a propuesta del Grupo Municipal de Vox, que ha presentado una iniciativa en este sentido que ha contado, inicialmente, con el apoyo y visto bueno del gobierno municipal en minoría del PP y de los independentistas de Més, el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE.

En esta propuesta avalada por 20 de los 29 concejales del salón de plenos, el Consistorio palmesano se compromete a dotar a Son Gual II de los equipamientos y servicios básicos de los que carece por completo desde hace más de 20 años, ante la indiferencia de los anteriores gobiernos municipales.

Se trata de una zona residencial fallida, ubicada a 18 Kilómetros de Palma y que cuenta con 205 viviendas construidas en varias fincas de pisos, 36 de ellos incluso de protección oficial, donde viven alrededor de medio millar de personas. Un barrio en medio de la nada, en los límites de los municipios de Palma y Algaida, cuyos residentes llevan años clamando contra el abandono y la falta de inversiones municipales porque carecen de infraestructuras de toda clase y condición.

Entre las múltiples carencias y actuaciones urgentes que es necesario acometer en la zona figura, en primer lugar, la ejecución de labores de mantenimiento y adecuación en la carretera de acceso a la urbanización, que incluya asfaltado, instalaciones de señales y arreglo de baches y socavones.

Hay que tener en cuenta que para acceder desde este barrio residencial a la Vía de Cintura hay que atravesar cuatro kilómetros por un camino sin alumbrado y lleno de pendientes. El uso del vehículo privado es obligado para los vecinos de este barrio, que no está conectado con el transporte público de Palma, ya que no hay, hasta la fecha, ninguna línea de autobús que llegue a Son Gual, donde no hay ni parada de la EMT.

Servicio de bus a demanda

No obstante, hay que apuntar que durante el primer semestre del presente año, la compañía municipal tiene previsto poner en funcionamiento un servicio de bus a demanda.

Las bocas de incendios de toda el área están destrozadas, hay zonas recurrentes de vertidos incontrolados de escombros, siendo imprescindible el desbroce de los hierbajos y ramas de los árboles que invaden unas aceras donde es palmaria una falta notoria de iluminación y alumbrado.

De hecho, los vecinos han contabilizado hasta 85 farolas que no funcionan y las pocas que se encienden, parpadean de forma continuada, por lo que la oscuridad es la estampa habitual de cada noche en la zona.

Los residentes llevan muchos años solicitando estos servicios básicos, con reuniones con los responsables de las diferentes áreas del Consistorio, incluyendo la Defensora de la Ciudadanía e incluso con el Defensor del Pueblo, pero hasta la fecha nada han conseguido.

El barrio se encuentra en un limbo desde hace décadas y los vecinos se sienten completamente abandonados por parte de un Ayuntamiento de Palma que exige urbanizar la mitad de los solares para hacerse cargo del mantenimiento, mientras el promotor de la urbanización se ha venido desentendiendo de las reclamaciones vecinales. Para tener acceso a servicios básicos como sanidad o educación, los vecinos de Son Gual se tienen que desplazar a barrios como el de Sant Jordi, al PAC en Son Ferriol, siendo Son Llàtzer el hospital de referencia.

El único servicio que funciona con regularidad es la recogida de basuras por parte de la empresa municipal Emaya, mientras para ir al colegio los menores de la zona se tienen que desplazar a Son Ferriol, Sant Jordi o al IES La Ribera, en la Playa de Palma. Una vez aprobada la propuesta por el pleno, habrá que ver si el compromiso del Ayuntamiento de Palma es efectivo y la propuesta no queda en papel mojado.