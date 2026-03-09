ASIMA cede una parcela de los Huertos Sociales a la asociación Amics de la Terra

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) cede una parcela de sus Huertos Sociales a la asociación ecologista Amics de la Terra para que desarrollen actividades de educación ambiental, sensibilización y promoción de la participación tanto de las personas socias como del público en general.

El convenio de colaboración ha sido suscrito entre el presidente de ASIMA, Francisco Martorell, y el presidente de Amics de la Terra, Mariano Reaño, según ha informado la asociación en un comunicado.

Amics de la Terra tiene como objeto fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Entre sus funciones está la de promover la sensibilización y educación ambiental mediante campañas, talleres y actividades que fomenten la sensibilidad, la defensa del territorio y el respeto por el medio ambiente en la sociedad.

Entre los proyectos que desarrollan, Amics de la Terra tiene previsto poner en marcha una iniciativa de educación ambiental orientada a promover la agroecología, las técnicas de compostaje y vermicompostaje, la soberanía alimentaria y la participación ciudadana.

Los talleres y actividades estarán dirigidos al público en general, con el objetivo de fomentar la implicación social y los procesos comunitarios, contribuyendo así al empoderamiento de las personas para que sean más autónomas, resolutivas y resilientes frente a los desafíos ambientales.

Los Huertos Sociales ASIMA es un proyecto de agricultura ecológica gestionado por la Fundación ASIMA, ubicado en la carretera de Sóller. Un proyecto basado en criterios de sostenibilidad que contribuye a la mejora del paisaje urbano industrial.