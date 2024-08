El asentamiento chabolista de Son Oliva en Palma sigue ganando terreno bajo el puente del tren

El asentamiento chabolista del barrio palmesano de Son Oliva sigue ganando terreno bajo el puente del tren y de la Vía de Cintura, al igual que en las inmediaciones del Estadi Balear, Polígono de Son Castelló, Can Valero o el ya histórico frente al cementerio de Son Valentí.

En total, el número de personas que pernoctan al raso o en un asentamiento chabolista en Palma se triplicó durante las dos pasadas legislaturas. Si en 2015 eran 135, ahora son más de 400, todo un indicativo del incremento de la pobreza que se ha producido en Palma estos años, acrecentada por la pasada pandemia de covid.

Así lo reflejaron los datos del recuento realizado el año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Menos de siete meses tardó el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, en acabar con el sonrojante asentamiento de chabolas del Parc de Ses Estacions, a 100 metros de la céntrica Plaza de España que el anterior gobierno de izquierdas, con el socialista José Hila al frente, permitió durante cinco años.

Pero la dejadez y permisividad mantenidas en el tiempo durante los pasados ocho años por el ex primer edil no se acaba en sólo un año y la indigencia sigue presente en múltiples rincones de Palma.

Como expone en un vídeo la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Jero Mayans, «son múltiples las tiendas de campaña que hay en la zona de la fachada marítima y evidentemente no están veraneando, no son turistas, no podemos ir en contra de ellos, sino que son personas que no tienen donde vivir».

JERO MAYANS: «SI DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE HACEN ORDENANZAS ES PARA QUE SE CUMPLAN». -La concejal del grupo municipal VOX Palma, Jero Mayans, sobre el acuciante problema del chabolismo en lugares céntricos de la ciudad. pic.twitter.com/kIi3uVIM3Z — VOX Palma (@Vox_Palma) August 20, 2024

Mayans lamenta que desde la Administración se hagan «reglamentos, ordenanzas cívicas y éstas deben cumplirse porque el Ayuntamiento está para hacer cumplir estas normativas». Sobre este particular, la edil del partido de Santiago Abascal pone el foco en que «está prohibido acampar en la ciudad de Palma».

«Evidentemente estas personas no están por gusto, no están por placer, se les tiene que buscar un lugar y para eso tenemos desde Bienestar Social una gran labor, un gran trabajo. Una de las funciones de todo el equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Palma es ésta: conseguir un alojamiento y un porvenir para estas personas que malviven en medio de nuestra ciudad».

Hay que tener en cuenta que la ordenanza cívica de 2014, hasta ahora vigente, y la nueva que aún no es operativa, al no haber sido ni aprobada inicialmente por el pleno, prohíben los asentamientos en la vía pública. La primera de ellas lo hace en el artículo 68.2, que sanciona con 50 euros la instalación estable en espacios públicos o mobiliario urbano, tiendas de campaña, vehículos y autocaravanas.

Prohibido acampar en las vías o espacios públicos

La nueva ordenanza municipal, que aún no ha sido tramitada, en su artículo 69 prohíbe «acampar en las vías y en los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario o tiendas de campaña».

Es más, no sólo no permite dormir de día o por la noche en estos espacios, sino que cuando se trate de personas en situación de exclusión social, los agentes de la autoridad que intervengan «deben informarles de la posibilidad de acudir a los servicios sociales correspondientes para que reciban cuanto antes mejor la atención social o médica requerida».

Pero no sólo están prohibidas esas acampadas que proliferan por doquier, sino también «utilizar los bancos y los asientos públicos para usos diferentes a aquellos a los cuales están destinados», «lavarse o bañarse en fuentes, estaños o similares», «lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares» o «llevar a cabo la actividad de aparcacoches sin autorización en el espacio público a los conductores de vehículos con la intención de obtener un beneficio económico por parte de personas no autorizadas».