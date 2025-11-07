Arranca un fin de semana clave para el futuro del Mallorca en el que se parte de un objetivo claro: no llegar al tercer parón de la temporada en posiciones de descenso. Todo depende del resultado del partido del domingo ante el Getafe, en el que una victoria garantiza pasar las dos próximas semanas fuera de las tres últimas plazas. En cambio, un empate o una derrota abriría la caja de los truenos, y no será un choque fácil porque los madrileños llegan en un gran estado de forma.

Con 17 puntos en 11 jornadas, el Getafe de Bordalás está llevando a cabo una temporada espectacular. Le separan nada menos que ocho puntos del Mallorca y su rendimiento está siendo excelente. Viene de ganar al Girona y en San Mamés al Athletic. Ya se ha enfrentado con los dos primeros, Real Madrid y Barcelona, y a los de Xabi Alonso los tuvo contra las cuerdas a pesar de jugar con un futbolista menos. Será sin duda un hueso duro de roer, y hay que recordar que la pasada temporada ya se impuso 1-2 en Son Moix.

El Mallorca, que juega el domingo a las 18.30, partirá además con la ventaja de que ya conocerá los resultados de dos de los tres equipos que están por debajo en la clasificación. El Girona, colista con siete puntos, a dos de distancia de los de Arrasate, recibe el sábado a las dos de la tarde al Alavés. Si le gana sitúa a los bermellones momentáneamente en posiciones de descenso.

Ya el domingo a las dos de la tarde jugará el Oviedo en San Mamés ante el Athletic, mientras que el Valencia, que está empatado a nueve puntos con el Mallorca, recibirá en Mestalla a las 18.30 al Betis, la misma hora en la que se jugará el partido de Son Moix.

Pinta a que puede ser una jornada positiva para el Mallorca porque la mayoría de sus rivales por evitar el descenso deberían perder, pero partiendo siempre de la base de que se gana al Getafe en Son Moix, porque si no….