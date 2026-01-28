Arranca la Challenge con la esperada vuelta de Enric Mas

Arranca hoy en Magaluf la 35 edición de la Challenge Vuelta a Mallorca con un gran aliciente, el esperado regreso a la isla del mallorquín Enric Mas, que llevaba muchos años sin competir en su tierra natal. La Challenge se disputará desde hoy y hasta el domingo a través de cinco trofeos diferentes que llevarán a los participantes a recorrer la isla de arriba a abajo en la prueba ciclista que abre la temporada 2026.

El otro gran atractivo de la semana ciclista es el doble campeón mundial de contrarreloj, el belga Remco Evenepoel, que debutará en Mallorca con su nuevo equipo, el Red Bull, olvidando un 2025 en el que sufrió muchas caídas y compitiendo con el alemán Florian Lipowitz, tercero en el pasado Tour de Francia, y que será también de la partida en la isla.

Todas las miradas estarán puestas precisamente sobre Evenepoel en la crono de mañana en Ses Salines en la que el «pequeño caníbal» dará un pequeño aperitivo de lo que puede esperarse de él en 2026. Por supuesto es el máximo favorito, pero Stefan Kung y el español Iván Romeo están dispuestos a ponérselo difícil.

La Challenge arranca en el municipio de Calvià con una etapa rompepiernas en la que los ciclistas tendrán su primer contacto con la montaña. Al día siguiente enfrentarán 24 kilómetros contra el crono en Ses Salines y el viernes el sábado se disputarán etapas que incluyen en un caso el Santuari de Lluc y en otro el Puig Major. El domingo, fin de fiesta en el Paseo Marítimo con la prueba final. En definitiva, cartel y recorrido de lujo para la primera prueba de 2026 y el primer test para los grandes favoritos de una temporada que vuelve a arrancar en la isla.

Los cinco trofeos