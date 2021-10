La presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol no dijo, ni una sola palabra, ni hizo mención alguna, a los fallecidos en las Islas por los bombardeos republicanos durante la Guerra Civil, en el primer gran homenaje del Ejecutivo balear a las víctimas del franquismo.

Un acto celebrado con motivo del denominado Día del Recuerdo en el Palacio de Congresos de Palma, capitalizado por sus socios de Unidas Podemos (UP) liderados por el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes (UP) y el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado (UP) y en el que se dieron cita más de 500 personas.

Un homenaje para honrar la memoria, exclusivamente, de las víctimas del bando franquista, que puso en evidencia que para el gobierno de la izquierda nacionalista balear, la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos, es un instrumento político más para imponer su visión particular de la historia.

Pero según manifestó Armengol ha sido un acto para «cerrar heridas». «Sabemos que la Democracia llega tarde pero el Ejecutivo autonómico trabaja y seguirá haciéndolo para no olvidar, aprender del pasado y seguir buscando justicia y reparación para las víctimas y familias», manifestó la dirigente socialista.

Nada dijo la presidenta sobre el hecho de que en el primer borrador de víctimas realizado por la Dirección General de Memoria Democrática, encargado por UP, no figure, ni una sola de las decenas de víctimas causadas por esos bombardeos sobre Mallorca e Ibiza, ni tampoco, ninguno de los asesinados en Menorca por militares republicanos y milicianos comunistas durante la Guerra Civil.

Sólo en Mallorca, el historiador Massot i Muntaner, en su libro ‘Los bombardeos en Mallorca durante la Guerra Civil’ contabilizó un total de 150 muertos, de los que 35 eran niños.

Ninguno de ellos, tiene para el Ejecutivo balear esta condición, ni sus descendientes, por tanto, derecho al certificado de víctima que recogieron las 124 familias de asesinados y represaliados por el franquismo invitadas por la Dirección General de Reconocimiento Democrático a la cita celebrada en el recinto congresual palmesano.

En la misma línea que Armengol, el vicepresidente Yllanes (UP) fue más allá y reconoció de lo que se trataba en este Día del Recuerdo. «Es un día muy especial, que se dedica a la memoria, a recordar a los represaliados y asesinados por pensar diferente de quienes ganaron la Guerra Civil». «Recuperar el recuerdo y la dignidad resulta una tarea imprescindible. Por ello, el Govern no ahorrará ni un esfuerzo para encontrar a ninguno de los desaparecidos en Baleares porque es algo que se les debe a las familias y a la memorias de las víctimas».

Entre los presentes, además de presidenta y vicepresidente, la plana mayor del Ejecutivo balear de coalición de socialistas, nacionalistas y UP, las conselleras Mercedes Garrido, Rosario Sánchez, el portavoz Yago Negueruela, Fina Santiago o Mae de la Concha, junto a la presidenta de la Asociación de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver y los directores generales de Memoria Democrática de Baleares, Marc Andreu Herrera, y sus homólogos de la Generalitat de Cataluña y de la Valenciana, entre otros.