Ángel Rodríguez: «Son 90 minutos, veremos a ver qué pasa»

Ángel Rodríguez, entrenador del Numancia, ha vuelto hoy a la sala de prensa de Los Pajaritos tras el entrenamiento matinal del lunes y ha analizado el partido de este martes de Copa del Rey, con el Mallorca de Jagoba Arrasate como rival (Los Pajaritos, 19.00 horas),

El preparador rojillo tiene claro que su equipo “debe entender el partido que se van a encontrar, sean fiables y concedan poco”. Rodríguez ha insistido en que “hay mucha ilusión y ganas, tanto en plantilla como en la afición, y lo importante es remar todos juntos para hacer algo bonito ya que en 90 minutos todo es posible”.

En cuanto al rival, Ángel Rodríguez espera un “Mallorca con un ritmo superior, una intensidad elevada y más ritmo con balón, como corresponde a un equipo de Primera división”, “Por ello -ha seguido- tenemos que estar preparados y convencidos una vez que empiece el partido. Tendremos que hacer un partido muy completo”.

“Si nos equivocamos en las transiciones son equipos que no te perdonan, -ha admitido Ángel Rodríguez-, pero en 90 minutos veremos lo que pasa, las estadísticas dicen que lo normal es que gane un equipo de Primera, pero puede pasar cualquier cosa”, ha confiado el técnico numantino.

Por lo que respecta al equipo, Ángel Rodríguez ha reconocido que hará cambios con respecto al de la última jornada, pero confía en sacar “un equipo compensado”.

Por último, ha hecho un llamamiento a la afición numantina porque ha observado la ilusión que hay estos días en la calle con la Copa. “Soria es una ciudad donde Numancia y Copa van cogidos de la mano por lo que significa la Copa del Rey para Soria y por la recompensa de poder pasar y recibir a otro equipo de Primera”.

El Numancia no podrá contar con el bigoleador de la pasada jornada ante el Langreo, David García, que arrastra una sanción en la Copa desde la pasada temporada. Jony se perfila como su sustituto.