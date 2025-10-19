Un anciano cae desplomado en la grada de la Antonio Asensio durante un partido entre el Mallorca y La Salle

Un hombre de unos 80 años de edad ha caído desplomado este domingo en las gradas de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio mientras observaba el partido de Liga Nacional Juvenil que enfrentaba al Real Mallorca y La Salle.

Por causas que se desconocen, el anciano se ha encontrado indispuesto y ha caído desplomado en el suelo de la tribuna. En primera instancia, fueron varios los espectadores que acudieron a socorrer al afectado. Ante la gravedad de los hechos, llamaron rápidamente al 112, que activó el mecanismo establecido para estos casos.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Policía Local, Nacional y una ambulancia del SAMU 061, que atendió al varón y se logró estabilizarlo. Debido a su avanzada edad, fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario de Palma.

Por el momento se desconoce el estado actual del hombre.