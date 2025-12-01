Cortes de luz en Madrid del 1 al 5 de diciembre: horarios y calles afectadas

Los cortes de luz son algo habitual en todas las ciudades de España, pero quizás alarman más o dan más que hablar en las grandes ciudades. En el caso de Madrid, no hay semana que no se programen pequeños cortes, con el fin de resolver cualquier pequeña avería que se haya producido o mejorar el servicio de la red de distribución. Esta semana de hecho, del 1 al 5 de diciembre, tenemos varios cortes de luz programados en Madrid, tanto en la capital como en municipios colindantes.

Conviene saber entonces, cuáles van a ser esos cortes de luz, dónde se van a producir y cómo no, los horarios, aunque muchos de ellos se darán a primera hora de la mañana o cuando la gente ya está en su trabajo o ha arrancado el día, con el fin de molestar menos. Por otro lado, este tipo de cortes de luz, que Grupo Iberdrola insiste en que son programados, no suelen durar mucho tiempo (una media de unos 10 o 20 minutos), por lo que no hace falta alarmarse. Además, tampoco se requiere hacer nada, ni intentar arreglar el sistema eléctrico. En cuanto a esos municipios afectados ya adelantamos que afectan sobre todo a Madrid Capital, pero también a Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón de Ardoz, Leganés, Pozuelo, Móstoles o Torrelodones, entre muchos otros. El documento oficial de Endesa en el que se informa de los cortes ya se ha dado a conocer por lo que te dejamos a continuación, toda la información para que puedas localizar tu calle de un vistazo.

Horario de los cortes de luz

Los trabajos están programados entre hoy lunes 1 de diciembre y el viernes 5 de diciembre de 2025, con horarios muy variados. Estas son algunas de las franjas previstas que conviene anotar para que no te pille por sorpresa o te veas afectado.

1 de diciembre:

Madrid capital tendrá cortes entre las 8:00 y las 15:00 horas en diferentes tramos. También habrá interrupciones en Leganés (8:30–13:30), Torrejón de Ardoz (9:00–11:00) y Torrelodones (10:00–11:30), así como en Hoyo de Manzanares y Villa del Prado.

2 de diciembre:

Los trabajos empiezan muy temprano en localidades como Alcorcón (08:05–08:45 horas), Cercedilla (08:00–08:30 y 16:00–16:30 horas), Pinto (08:30–11:00 horas), Pozuelo de Alarcón (12:00–14:00 horas), Móstoles (09:00–09:10 horas), Pelayos de la Presa (09:30–11:30 horas) y San Martín de Valdeiglesias (12:00–14:00 horas). También habrá cortes breves en Madrid capital entre las 8:15 y las 18:00 en distintos puntos.

3 de diciembre:

Madrid capital tendrá interrupciones entre las 8:00 y las 17:45 horas, especialmente en zonas próximas a la M-30, la Complutense o San Dalmacio.

Otros municipios afectados: Las Matas (09:05–14:30), El Escorial (09:00–10:00), Getafe (00:05–06:30), Collado Villalba (08:15–08:30 y 16:15–16:30), Cercedilla (08:00–12:30), San Martín de Valdeiglesias (09:30–11:30) y Torrelodones (08:15–08:30 y 16:15–16:30).

4 de diciembre:

Alcobendas concentrará varias franjas entre las 9:00 y las 17:30 horas. Habrá cortes también en La Berzosa (Hoyo de Manzanares), Getafe (00:15–06:30) y Madrid capital entre las 8:00 y las 18:30, especialmente en la zona de la Avenida de La Peseta y la carretera de Toledo.

5 de diciembre horas:

Para el viernes, destacan los cortes en Alcalá de Henares que tendrá tres bloques de cortes (00:15–03:15, 03:30–06:30 y 14:30–15:30 horas). Por su parte, Madrid capital sufrirá interrupciones desde las 8:00 hasta las 10:30, especialmente en las calles Carlos Heredero, Clara Campoamor, Falcinelo u Oropéndola. También hay cortes en Colmenar Viejo (11:30–12:30), Lozoyuela (09:00–10:00) y Getafe (00:15–03:15).

Calles y municipios afectados

Tras ver algunos de los horarios de estos nuevos cortes de luz en Madrid, te ofrecemos las zonas afectadas, organizadas por municipio y fechas, tal y como aparecen en el documento oficial.

Municipios con cortes el 1 de diciembre

Madrid (capital): Gran Vía (nº 67; 38, 42, 53, 57), San Bernardo (5, 11).

Leganés: Andrómeda; Casiopea; Osa Menor.

Torrejón de Ardoz: Valle de Bustarviejo; Valle de la Fuenfría.

Hoyo de Manzanares: Peña del Rayo; Colonia Peña del Rayo; Doctor Fleming; Fausto Martín; José María Ruiz Heras; La Paz; Relámpago.

Torrelodones: Camino de Valladolid; Colmenar; Flor de Lis; Herrén Larga; Instituto; Los Ángeles; Los Bravo; Los Urosa; Los Velascos; Nueva; Profesor Alonso Parra; Señora Sergia; Vicente Pérez Gala; Zoilo González.

Villa del Prado: Avenida del Hospital.

Municipios con cortes el 2 de diciembre

Incluye Alcorcón, Cercedilla (varias calles como Colonia Camorritos, Abajo, Cantos Gordos o Majavilan), Cobeña, Las Matas (Las Rozas), Los Molinos, Móstoles, Pelayos de la Presa, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Martín de Valdeiglesias y Madrid capital (calles El Greco, La Perdiz, Gil Imón, Segovia).

Municipios con cortes el 3 de diciembre

El Escorial, Collado Villalba, Las Matas, Cercedilla, Getafe, Madrid, San Martín de Valdeiglesias y Torrelodones. Destacan las calles Joaquín Bau, Fray José Cerdeiriña, Profesor Aranguren, Complutense, San Dalmacio y diversas vías en urbanizaciones de Torrelodones.

Municipios con cortes el 4 de diciembre

Alcobendas (Industria, San Vicente, Constitución, Jarama, Miño), Hoyo de Manzanares (La Berzosa), Getafe, Las Rozas (zona de Las Matas) y Madrid capital (Avenida de La Peseta y Cuevas de Altamira).

Municipios con cortes el 5 de diciembre

Alcalá de Henares (Avda. Víctimas del Terrorismo, Alfonso VII, Fernando IV, Pío Baroja), Getafe (Calvario, Francisco Rabal), Colmenar Viejo (Cuesta Moncayo, Pico Miel, Puerto Somosierra, Tintes, Puertos) y Madrid capital (Carlos Heredero, Campoamor, Falcinelo, Fausto Domingo, Oropéndola, Oña, San Clemente, Viejo Leganés, Gasómetro).

Si deseas conocer todos los detalles de estos cortes o buscarlos por día o calle, Grupo Iberdrola pone a disposición de todos, el documento con todo detallado. Puedes verlo aquí.