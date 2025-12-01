David Peña: “Saldremos a por todas”

David Peña afronta el duelo ante Industrias Santa Coloma con la misma claridad que transmite todo el vestuario: “Es una final”. El ala catalán recuerda que al Illes Balears Palma Futsal solo le quedan tres partidos de liga regular y que todas las opciones de entrar en la Copa de España pasan por sumar los tres puntos en el Pavelló Nou. “El equipo es consciente de todo lo que viene, pero no tengo ninguna duda de que saldremos a por todas”, asegura.

El jugador reconoce que el calendario está siendo una prueba de resistencia. La acumulación de desplazamientos, apenas sin descanso entre un viaje y el siguiente, no se nota solo en las piernas. “Es duro: no es solo el cansancio físico, también te desgasta mentalmente”, admite. Aun así, destaca la capacidad del grupo para adaptarse: “Son muchas horas viajando y en cada partido tienes que estar al 100%, pero creo que el equipo lo está gestionando bien. Sabemos los tiempos que tenemos e intentamos descansar lo máximo posible para llegar en las mejores condiciones”.

Peña conoce mejor que nadie el escenario del partido: ha vivido ambos lados del Pavelló Nou y sabe lo que exige competir allí. “Es un pabellón muy difícil; en casa se hacen muy fuertes”, explica. Precisamente por ello, tiene claro cuál debe ser la hoja de ruta: evitar un partido roto que exponga al equipo al desgaste acumulado. “No nos conviene que sea de ida y vuelta, el cansancio nos puede pasar factura”, apunta. Para él, la clave estará en la solidez: “Tenemos que estar fuertes en defensa e intentar encajar lo mínimo posible, porque opciones de meter gol seguro que vamos a tener”.