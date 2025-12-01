Antonio Vadillo: “Necesitamos los tres puntos”

Antonio Vadillo reconoce que el partido ante Industrias Santa Coloma llega en un momento delicado para el equipo. Recuerda que “es un partido importante para nosotros, como viene siendo últimamente en la liga regular”, una situación que atribuye a los puntos que el Palma no pudo sumar semanas atrás y que ahora obligan a competir con urgencias. “En el tramo donde teníamos que sumar puntos no lo hicimos y ahora los necesitamos con ciertas urgencias”, admite.

El técnico subraya que la clasificación para la Copa de España depende directamente de lo que haga el equipo en estas tres últimas jornadas. “Evidentemente necesitamos los tres puntos”, recalca, consciente de que el margen es mínimo. Y al otro lado, un rival que exige el máximo: destaca que el Industrias, en casa, está compitiendo todos los partidos “hasta los minutos finales”, algo que para Vadillo demuestra que es un equipo vivo, vertical y con juventud, “con muchas armas y un plus cuando juega en su pabellón”.

Pese al cansancio acumulado y a un calendario que ha dejado al equipo “justo de todo: de tiempo, de trabajo y de días para descansar”, Vadillo transmite ambición. A sus jugadores les recuerda a menudo una frase que define el momento actual del Palma: “¿No queríais jugar finales? Pues ahora todos los partidos son finales”. Y mañana, “aunque sea jornada de liga, es una final para nosotros”.

También anticipa el tipo de partido que espera en el Pavelló Nou. Industrias es un equipo que acostumbra a decidir sus encuentros en los últimos instantes, por lo que el técnico avisa: para sacar algo positivo habrá que correr, apretar y mejorar el acierto de cara a portería. “Los últimos partidos no estamos teniendo el acierto para las ocasiones que generamos, y si no hacemos gol, tenemos que estar más firmes en defensa. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar”.

En cualquier caso, el mensaje es claro: el Palma depende de sí mismo. Vadillo lo resume con precisión: “Con dos partidos de los tres que nos quedan por delante estamos en la Copa seguro. Con cuatro puntos es probable. Con menos de cuatro, muy difícil”. Y pese a las dificultades, el técnico ve al equipo preparado: “Nos llega en el mejor momento de la temporada. El único hándicap es el cansancio, pero tenemos que optimizar al máximo nuestros recursos”.