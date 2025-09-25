Alejandro Sanz actuará en Mallorca el 17 de junio con su gira ‘¿Y Ahora Qué?’

Alejandro Sanz actuará en Mallorca el 17 de junio. El cantante madrileño ha anunciado este jueves las fechas de los conciertos de su gira ¿Y Ahora Qué? en España, que arrancará el próximo 6 de junio en el estadio La Cartuja de Sevilla y cuyas entradas saldrán a la venta el 9 de octubre.

Sanz regresa a la isla después de 11 años de su último concierto, si bien aún está por determinar el lugar donde actuará. En 2015 el artista congregó a cerca de 9.000 personas en la Plaza de Toros de Palma con su Sirope tour.

Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? GIRA ESPAÑA 🙌🙌🙌

VAMOSSSSSS

Entradas a partir del 9 de octubre a las 10:00 am

Tras el arranque de su gira española el 6 de junio en Sevilla, el 12 de junio Alejandro Sanz estará en Gijón, el 14 de junio en Bilbao, el 17 de junio en Mallorca, el 20 de junio en Madrid y el 27 del mismo mes en Barcelona. La gira seguirá en julio en Gran Canaria, el día 4, y seguirá el 9 de julio en Murcia, el 11 en Valencia, el 18 en A Coruña y cierre el 24 de julio en el Festival Marenostrum Fuengirola.

Con esta gira arrancó en México, donde colgó el cartel de todo vendido. En este recorrido, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?, que incluye la canción No Me Tires Flores junto al mallorquín Rels B.