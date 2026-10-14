Alaró acogerá un ciclo de improvisación organística con tres conciertos gratuitos en la iglesia de Sant Bartomeu

El municipio de Alaró acogerá a partir de este sábado la segunda edición del Ciclo Internacional de Improvisación Organística de Mallorca (Cidiom), una propuesta cultural que contará con tres conciertos gratuitos en la iglesia de Sant Bartomeu.

El Ayuntamiento que lidera Llorenç Perelló ha explicado este miércoles, a través de un comunicado, que el ciclo contará con tres especialistas internacionales en improvisación al órgano, como son Sietze de Vries, de los Países Bajos; Markus Schwenkreis, de Suiza, y Colin Heller, de Francia.

Los conciertos se basan en la improvisación, de modo que las piezas nacen en directo, sin partitura previa, «a partir de la creatividad y la capacidad expresiva de cada intérprete».

La iniciativa nació con la voluntad de complementar la oferta de festivales y conciertos de órgano de Mallorca, habitualmente centrados en la interpretación del repertorio escrito, y con la intención de dar protagonismo a una práctica musical que combina «técnica, imaginación y espontaneidad».

El organista y director artístico del ciclo, Miquel Bennàssar, ha asegurado que a lo largo de los siglos, «la música se ha escrito cada vez con mayor precisión» y ha añadido que la creación de música espontánea «sigue manteniendo su lugar en la vida musical actual, porque sin vitalidad, la música no sería arte».

Por su parte, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que, después del éxito de la primera edición, se ha ampliado el número de conciertos. Perelló también ha puesto en valor la diversidad de la programación musical del municipio, que incluye el ciclo Classical, el festival de jazz y el programa Els Matins de l’Orgue.

El 17 de octubre actuará en la iglesia de Sant Bartomeu Sietze de Vries, de Países Bajos, considerado «uno de los grandes especialistas internacionales» en improvisación al órgano; es organista de la Martinikerk de Groningen y profesor en el Conservatorio Prince Claus, en la misma ciudad.

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de noviembre, con la presentación de Markus Schwenkreis, procedente de Suiza. Es profesor de improvisación en la Schola Cantorum Basiliensis y dirige el Grupo de Investigación para la Improvisación de Basilea.

El último concierto será el 19 de diciembre y estará a cargo de Colin Heller, de Francia, un músico y compositor multidisciplinar, que destaca por «su versatilidad instrumental y sus propuestas artísticas». Es capaz de cantar y tocar el órgano y el violín simultáneamente, y participa en la dirección de diversos ensembles internacionales.

Todos los conciertos se celebrarán a las 11.30 horas en la iglesia de Sant Bartomeu de Alaró, con el órgano Grenzing/Bosch como protagonista.