La actriz gritona de las fiestas de Sants, Júlia Truyol, es hermana de una edil separatista de Palma

Júlia Truyol, una de las actrices mallorquinas que el pasado sábado protagonizaron la delirante y frenopática protesta contra Israel durante la Fiesta Mayor de Sants, es la hermana de la concejal independentista de Més per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol.

El vídeo en el que aparecen las actrices se ha hecho viral en las redes sociales, ya que ambas comienzan a gritar de manera descontrolada y «como si estuvieran poseídas por el demonio», según describieron algunos asistentes. La hermana de Neus Truyol, la de la derecha del vídeo, se envalentona y alarga su grito hasta el punto de que su compañera le tiene que decir que pare.

Júlia Truyol es integrante de la compañía teatral La Calórica, subvencionada por la Generalitat, y reside en el barrio barcelonés de Sants desde hace 17 años. En el pregón, la actriz mallorquina transformó el tradicional discurso en una plataforma reivindicativa donde también denunció la crisis habitacional que atraviesa Barcelona.

«Estamos hartas» y «que el estado genocida de Israel no quede impune» fueron sus palabras antes de iniciar una sarta de gritos histéricos que dejó a todo el mundo boquiabierto. «Una perroflauta es poseída en directo por el demonio mientras daba un pregón en Barcelona. Rezamos por su alma y por su pronta recuperación», describió un usuario en las redes sociales.

Perroflautada sencillamente histórica en el pregón de la festa major del barrio de Sants en Barcelona. pic.twitter.com/Hs8ljTWm2G — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) August 24, 2025

Neus Truyol, a favor del ‘top manta’ y en contra de Israel

La hermana de la pregonera, la regidora palmesana Neus Truyol, ya es de sobra conocida en Mallorca. Al igual que su hermana, la edil separatista también es una ferviente hater del estado de Israel, hasta el punto de que en alguna ocasión ha rechazado condenar el antisemitismo.

En junio del año pasado, ella y su partido no respaldaron una propuesta de Vox en la que se instaba a manifestar el compromiso del Consistorio «con la denuncia de cualquier forma de antisemitismo», «contra los discursos de odio derivados de dicho antisemitismo», «que no se permita la utilización de dependencias municipales para llevar a cabo actividades en las que se viertan esos discursos de odio» y, por último, respaldar el manifiesto del 18 de abril de la Comunidad Judía de Mallorca.

La concejal independentista, que se ha posicionado activamente con las entidades antisemitas y participa en todas las concentraciones en contra de Israel que se celebran en Palma, calificó de «indecente» que Vox presentara esta propuesta «con las circunstancias que están ocurriendo en los últimos meses».

Por otro lado, en multitud de ocasiones Truyol ha mostrado su apoyo al top manta. En 2022, la política hizo gala en las redes sociales de una sudadera comprada en el top manta con un mensaje en el que ensalzó y dio las gracias al sindicato mantero.

«Hay gente molona, y más allá, Julia Truyol. Mirad que top manta más chulo me ha regalado. Ropa que une, calienta, reivindica, conecta, transforma, enlaza y abraza. Gracias sindicato mantero», escribió.

De hecho, su partido, Més per Mallorca, ha llegado a sortear hasta seis camisetas de la marca Top Manta. La formación independentista subrayó que la prenda es de una cooperativa barcelonesa nacida en 2017 con el objetivo de defender los derechos humanos de las personas migradas y denunciar el racismo, haciendo ropa de producción local con criterios de sostenibilidad y justicia social.