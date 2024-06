Los independentistas de Més rechazan condenar el antisemitismo y los discursos de odio contra los judíos

Los independentistas de Més, al igual que Podemos, han rechazado condenar el antisemitismo y los discursos de odio contra los judíos.

En el reciente pleno municipal del Ayuntamiento de Palma celebrado esta semana, no respaldaron una propuesta de Vox en la que se instaba a manifestar el compromiso del Consistorio «con la denuncia de cualquier forma de antisemitismo», «contra los discursos de odio derivados de dicho antisemitismo», «que no se no permita la utilización de dependencias municipales para llevar a cabo actividades en las que se viertan esos discursos de odio» y, por último, respaldar el manifiesto del 18 de abril de la Comunidad Judía de Mallorca.

La concejala independentista Neus Truyol, que se ha posicionado activamente con las entidades antisemitas y participa en todas las concentraciones en contra de Israel que se celebran en Palma, calificó de «indecente» que Vox presentara esta propuesta «con las circunstancias que están ocurriendo en los últimos meses».

Tras asegurar que Més per Palma «siempre ha condenado el genocidio judío por parte del Estado nazi», acusó a Vox de tener «aliados europeos de todos los partidos nazis y fascistas».

«Por tanto, lecciones de democracia y de defensa de los derechos de los pueblos oprimidos ninguna, porque Vox si hubiera podido, hubiese defendido el Estado nazi que provocó el genocidio de los judíos», afirmó una concejala independentista cada vez más airada.

«Ahora está a favor de ese Estado genocida, que está provocando el genocidio del pueblo palestino y lo estamos viendo en directo. Abascal en los últimos días fue a ver a Netanyahu. Y ustedes traen esta moción ahora aquí. Es indecente», reiteró Truyol.

Tras la retahíla de descalificaciones a Vox le tocó el turno al PP, al que Truyol reprochó «que le siga el juego» a Vox. «Es también indecente. Mire la historia y la relación con el pueblo palestino del Estado español. Es una vergüenza que ahora porque se haya reconocido el Estado de Palestina, es indecente el juego que hace el PP a la extrema derecha. ¿Es que no hay una derecha democrática en esta ciudad? Es un escándalo que Abascal se haga fotos con genocidas, se les debería caer la cara de vergüenza con 40.000 asesinatos, es vergonzoso».

Desde Vox, la concejala Gari Durán contestó a Truyol que este asunto para Més «no deja de ser un problema, porque la comunidad judía en Mallorca muchos de ellos votantes de su partido, ha observado con estupor cómo ha apoyado las manifestaciones antisemitas, y entiendo que lo tenga por justificar”.

Durán le reprochó a Truyol que no haya hecho durante estos meses «ni una sola mención a las mujeres violadas, a los niños asesinados, como se lo pedí hace siete meses. Ni una sola mención a lo que hizo Hamas. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, de los israelíes y de los palestinos secuestrados por Hamas, que llevan 16 años sin preguntarles que quieren. Después del 7 de octubre y de que la izquierda obviara la masacre dije aquí que hay que estar del lado de los buenos», indicó la número dos de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

«Habla de los muertos palestinos pero podría decirle que incluso la ONU ha reconocido que el número de muertos tenía que ser la mitad de los proporcionados por Hamas pero aunque hubiera sido un solo niño yo lo estaría diciendo».

Finalmente, la concejala independentista Truyol terminó abandonando el pleno, mientras Durán concluía su discurso. «No sean hipócritas, sus manos están manchadas de sangre», zanjó la edil de Vox.

La moción de Vox fue respaldada por socialistas y PP, y en la misma se hace referencia a la preocupación mostrada por la UE por el auge del antisemitismo, que ha sido ampliamente superada por los acontecimientos que han tenido lugar tras el 7 de octubre de 2023.

El ataque terrorista de Hamás en territorio israelí que se saldó con 1.300 personas salvajemente asesinadas, mujeres violadas y la toma de más de 300 rehenes, si bien concitó en un primer momento la condena de la mayor parte de la comunidad internacional, no tuvo ninguna respuesta en amplios sectores de la extrema izquierda y el islamismo radical. Los primeros lo justificaron, los segundos lo celebraron, recoge la proposición.

No obstante, continúa el texto del acuerdo, la respuesta israelí a dicho ataque en su territorio desde el primer momento suscitó una oleada de condena por parte de la izquierda y el islamismo, aún antes de conocer cuál iba ser el alcance de dicha respuesta militar y del intento por rescatar a los rehenes.

De hecho, la ofensiva militar sobre Israel no se inició hasta el 27 de octubre, y aún así, durante esos veinte días, en los cuales los terroristas no dejaron de vanagloriarse de los crímenes que habían cometido y grabado (cuerpos de mujeres israelíes violadas, sus cuerpos mostrados como trofeos por las calles de Gaza, familias enteras quemadas o bebés descuartizados) había quien justificaba todo eso, presentándose como una acción de legítima resistencia.