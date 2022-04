El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha absuelto al enfermero de triaje y a la doctora del delito de homicidio por imprudencia profesional grave del que habían sido acusados tras la muerte en 2013 del migrante sin papeles Alpha Pam, por una tuberculosis no diagnosticada en Mallorca. Los hechos ocurrieron cuando gobernaba el PP en Baleares. Aquel Govern, que presidía José Ramón Bauzá, fue acusado por la izquierda por no atender correctamente a un migrante por el hecho de no tener papeles.

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha sido ahora la primera en valorar la sentencia con la que, a su juicio, se ha hecho «justicia».

«Satisfecha de que se haga justicia con unos profesionales que han sufrido graves acusaciones por parte de una izquierda que no dudó en utilizar una muerte que lamentamos todos», ha expresado la presidenta ‘popular’ balear en un mensaje de Twitter.

«¿Se disculparán con ellos y con mis compañeros de partido y buenos gestores a los que también difamaron?», se pregunta Prohens.

Cabe recordar que la acusación se sostuvo por parte de la familia de la víctima, que pedía un año de cárcel y tres de inhabilitación, y que el Ministerio Fiscal estimó en su momento que los hechos no eran constitutivos de infracción penal.

Según la sentencia, ambos procesados deben ser absueltos al no quedar probado que, a la hora de atender a Alpha Pam cuando acudió al Hospital de Inca, éste presentara el volante redactado por el centro de salud de Can Picafort que indicaba que había estado en contacto con tuberculosos y que debía realizarse una radiografía de tórax, ni que se pudiera consultar desde el servicio informático del hospital.

De hecho, la jueza contempla que en la fase de triaje, Alpha informó que había estado en contacto con personas con tuberculosis, pero que ya estaban sanas, y entiende que no existen pruebas de que mencionara o enseñara el volante.

Asimismo, cuando fue atendido por la doctora, la sentencia refleja que Pam advirtió que tenía tos de varios días y dolor de garganta, por lo que fue diagnosticado de una bronquitis, sin quedar demostrado que enseñara el informe de derivación, o comentara una posible tuberculosis.