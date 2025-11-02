99-76. La efectividad ofensiva del Zamora acaba con el Palmer Basket

El Palmer Basket irrumpió en el envite con energía y eficiencia desde la larga distancia. Matt Frierson ejecutó dos lanzamientos de tres puntos consecutivos después de ágiles circulaciones de balón y concedió al cuadro turquesa una ventaja de 0-6 en el luminoso. El exterior portugués, Nuno Sá, transformó un nuevo triple para los discípulos de Marco Justo y amplió la renta a siete puntos, 2-9. En ese preciso instante, el juego interior del CB Zamora exhibió jerarquía y modificó por completo el rumbo del partido.

El pívot neerlandés, Van Zegeren, efectuó diversas acciones en la pintura muy productivas para el conjunto local. La pugna por el rebote se decantó de manera acentuada para el bloque zamorano y el Palmer Basket no logró apaciguar el acierto del rival. En el perímetro, Colby Rogers demostró las razones que le acreditan como uno de los mejores tiradores del campeonato y Josep Peris lució fundamentos técnicos. Ismael Massoud y Ander Urdiain, con un triple cada uno, minimizaron daños, 26-16.

En el segundo capítulo, el Palmer Basket porfió para reducir el rendimiento ofensivo del adversario. La superlativa lectura de la cadencia del choque del CB Zamora y su calidad individual para resolver los distintos planteamientos en defensa del elenco isleño provocó que las diferencias aumentaran. Ángel Comendador, con dos jugadas de canasta más tiro libre adicional, dotó a la plantilla mallorquina de carácter para permanecer en liza. Los porcentajes quirúrgicos en el triple del oponente y el dominio en la faceta del rebote explican el 54-35 con el que se llegó al descanso.

En el tercer asalto, el grupo dirigido por Marco Justo mejoró y elaboró una serie de tentativas en ataque que permitieron al equipo encontrar situaciones beneficiosas. Hansel Atencia organizó con inteligencia el juego del Palmer Basket, Tray Hollowell halló el camino de la anotación y los baleares consiguieron progresar en el enfrentamiento. Los pupilos de Saulo Hernández mantuvieron el control del apartado de las capturas y, gracias a las habilidades de sus exteriores, se marcharon al último cuarto con 20 puntos de ventaja, 75-55. Josep Peris con un triple descomunal cerró el telón al tercer parcial.

En la entrega final, el CB Zamora certificó su triunfo. La escuadra insular no pudo mitigar la inspiración del contrincante y cedió por 99-76. Hansel Atencia, con 17 puntos, emergió como el máximo anotador del equipo. Ángel Comendador finalizó la cita con 12 puntos, 7 rebotes y 19 créditos de valoración. Comendador fue el más valorado del Palmer Basket.

CB Zamora: Rogers (18), Round (13), Peris (15), Martínez (7), Kristensen (2), Lo (6), Naspler (-), Van Zegeren (17), Þrastarson (13), Paukštė (6) y Hernández (2).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (17), Frierson (9), Scariolo (5), Chapela (4), Urdiain (3), Dike (2), Carralero (2), Hollowell (12), Sá (3), Comendador (12) y Massoud (7).

Parciales: 26/16, 28/19, 21/20 y 24/21.

Árbitros: Baena Criado, Carpallo Miguélez y Seijo Vázquez.