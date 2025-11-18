90-77. El Palmer le dice adiós a la Copa de España

El Palmer Basket termina su viaje en la Copa de España con un ejercicio de resistencia frente a Estudiantes. El equipo inició la eliminatoria de octavos de final con un grado de fiabilidad y minuciosidad desde el triple quirúrgico. Hansel Atencia gobernó el excelso comienzo de las tropas lideradas por Lucas Victoriano. El director de juego colombiano localizó en la imagen de Duda Sanadze al socio perfecto para guiar al bloque turquesa hacia un desempeño formidable en el primer parcial.

Atencia ejecutó cuatro triples de dibujos animados y Duda Sanadze halló la canasta adversaria de todos los modos posibles para encontrar los dobles dígitos en anotación con facilidad. Un lanzamiento de tres puntos del internacional georgiano situó al cuadro turquesa con una ventaja de 10 puntos a mediados del asalto, 13-23.

La robustez interior del Movistar Estudiantes y la entrada en el compromiso de Omar Silverio y Sasu Salin provocaron los instantes con mayor solidez en el bando local. Hansel Atencia finalizó el capítulo con 15 puntos, el Palmer Basket convirtió 7 triples y los epígonos de Lucas Victoriano cerraron el cuarto con una renta considerable, 22-32.

En la segunda entrega, el conjunto dirigido por Toni Ten ajustó en las situaciones defensivas y recortó la productividad en ataque del grupo isleño. La plantilla balear pugnó con determinación y sustentó con energía el sustancial incremento de prestaciones de los colegiales.

Sanadze prosiguió con su particular lección de fundamentos técnicos y Adrián Chapela y Alessandro Scariolo condujeron con sapiencia las acometidas del equipo mallorquín. La brillantez de Vaulet y Giovannetti en ambas zonas de la cancha, sumada a la presencia en el rebote de los suyos, consiguió mitigar la inspiración insular. Un triple de concurso de Silverio sobre la bocina estableció el 44-45 con que se llegó al final del primer acto, 44-45.

En el tercer episodio, el Movistar Estudiantes manifestó todo el potencial que le cataloga como uno de los aspirantes a todo en la Primera FEB. Los madrileños efectuaron un juego coral de bandera y se distanciaron en el luminoso. La categoría de Brimah en la pintura, la veloz circulación de balón del oponente y su asfixiante disposición defensiva marcaron el cambio de rumbo del partido. El inagotable repertorio de Duda Sanadze en aro contrario aminoró la desventaja, 71-56.

En la batalla de los últimos 10 minutos, el Palmer Basket no cesó en su idea de competir hasta las últimas consecuencias. El coraje de Chapela y Scariolo, la aparición en escena de Álex Almenta y la estelar irrupción de Ángel Comendador dejaron a los discípulos de Lucas Victoriano a cuatro puntos, 78-74. La eficiencia de Vaulet y la fuerza de Brimah sentenciaron la cita en favor de Estudiantes por 90-77. Duda Sanadze con 23 puntos fue el máximo anotador.

Movistar Estudiantes: González (2), Brimah (9), Giovannetti (8), Filipovic (4), Salin (14), Granger (5), McGrew (6), Sola (-), Lópe (2), Vaulet (17), Nwogbo (11) y Silverio (12).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (19), Agbelese (2), Scariolo (6), Sanadze (23), Chapela (6), Urdiain (3), Carralero (4), Almenta (5), Hollowell (-), Sá (3), Comendador (6) y Massoud (-).

Parciales: 22/32, 22/13, 27/11 y 19/21.

Árbitros: García León, Chacón Blázquez y Langa de Martín.E