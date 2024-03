65-68. Espectacular victoria del Fibwi en Sant Antoni

El Fibwi Palma ha logrado un triunfo de prestigio imponiéndose al Class Bàsquet Sant Antoni por 65-68 tras un agónico final de un partido en el que los palmesanos llegaron a ir ganando de 23. La victoria lanza a los de Ricardo Úriz hasta la novena plaza, mientras que el Class Bàsquet Sant Antoni se queda a dos triunfos de la primera posición, que ocupa el Odilo Cartagena.

Sabía el Fibwi Palma de la importancia del partido y saltó a la pista de Sa Pedrera concentrado al 200% con una intensidad defensiva que le hacía situarse con 4-9 en el marcador tras los primeros minutos de juego obligando a David Barrio a parar el partido. La reacción local no llegaba y el Fibwi Palma cerraba el cuarto con un claro 4-16 en el marcador.

La intensidad de los palmesanos no bajaba en el segundo cuarto en el que seguían igual de concentrados en defensa y con acierto en ataque situándose con 9-19 llegando a colocarse con un claro 9-24 en el marcador. Los de Ricardo Úriz seguían tremendamente metidos en el partido no dejando que el Class Bàsquet Sant Antoni se sintiese cómodo en un pabellón que registraba un ambiente espectacular y que contaba en sus gradas con la presencia de aficionados del Fibwi Palma. Los palmesanos cerraban una primera parte de partido excelsa yéndose al descanso con 17-38 en el marcador.

Los ibicencos buscaban la reacción apoyados en la figura de Vinicius en un inicio de tercer cuarto en el que el Fibwi Palma buscaba mantener la concentración de los dos primeros parciales. Los de David Barro reducían distancias con un triple de de Dani de la Rua que ponía el partido en 30-47. Los ibicencos encontraban el acierto desde el triple y lograban situarse con 40-54 a dos minutos para el final del tercer cuarto cerrándose el parcial con 42-56 para los mallorquines tras una canasta de Milan Suskavcevic sobre la bocina.

El último cuarto lo empezaban los locales encontrando el acierto para acercarse definitivamente en el marcador y poner el duelo en un ajustado 51-60 cuando faltaban siete minutos de partido por jugarse. Los ibicencos apretaban definitivamente el marcador colocándose con 56-62 en el marcador y se ponían a cinco de distancia tras anotar Vinicius un tiro libre tras ser objeto de falta. Una nueva canasta local dejaba el duelo en 59-62 a cuatro minutos del final en un pabellón que se había convertido definitivamente en una olla a presión.

Los últimos minutos de partido eran de una intensidad absoluta con los dos equipos defendiendo y con un Fibwi Palma que trataba de reponerse de un cuarto muy difícil con un Sebas Mignani que anotaba para poner el duelo en 65-68 a un minuto para el final. El útimo minuto de partido iba a ser frenético con varias acciones en las que el conjunto local pudo empatar el encuentro pero se topó con un Fibwi Palma que con una defensa intensa lograba dejar el resultado en el definitivo 65-68.

Class Bàsquet Sant Antoni: Dani de la Rua (13), Mollgaard (4), Casanova de Alba (5),Fede Uclés (8), Vinicius (14). También jugaron Ferreiro (0), Tomaic (0)., Haro (6), Iglesias (0), Grimau (15), Llamas (0).

Fibwi Palma: Javi García (4), David Font (4), Pablo González Longarela (3), Jorge Lafuente (5), Milan Suskavcevic (16). También jugaron Rashun Williams (7), Sebastián Mignani (14), Michael Drame (5), Pau Isern (8), Naoll Balfourier (2)

Parciales: 4-16, 13-22, 25-18, 23-12.

Árbitros: Peláez Santana y Ruiz Ramirez-Cruzado. Sin eliminados por faltas personales.