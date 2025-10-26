57-78. El Oviedo apabulla al Palmer en Son Moix

El Oviedo supera al Palmer Basket en un duelo marcado por la batalla en el rebote. El Alimerka Oviedo inició el choque con eficiencia en la finalización. El cuadro ovetense desarrolló sus ofensivas con serenidad y encontró con frecuencia situaciones beneficiosas para sus intereses. Greg Parham II lideró la extraordinaria salida del bando encabezado por Javier Rodríguez con siete puntos. El Palmer Basket reaccionó al ritmo de un entonado Ander Urdiain y a la determinación y personalidad del capitán, Joan Feliu. El conjunto visitante creció de nuevo en el encuentro y logró establecer una notable renta a su favor. La plantilla asturiana fundamentó su dominio en la fortaleza defensiva y la paciencia en ataque, 14-28.

En el segundo asalto, los pupilos de Marco Justo trataron de revertir el transcurso del envite. La irrupción en el duelo de Nuno Sá y la decisión de Joan Feliu guiaron al bloque balear hacia un indiscutible aumento de prestaciones. En el tramo final del parcial, Alessandro Scariolo y Ander Urdiain, con una ejecución excelsa cada uno desde la larga distancia, recortaron las diferencias en el luminoso a 10 puntos, 32-42. La superioridad del Oviedo en el rebote, la incidencia en la pintura de Daniil Shelist y un despliegue físico coral de entidad permitieron al rival sustentar su ventaja.

En el tercer capítulo, el oponente tuvo la capacidad de elevar su productividad en ambas zonas de la cancha. El Palmer Basket no halló fisura alguna en el entramado defensivo de una escuadra que coqueteó con la perfección en el apartado mencionado. La exhibición en los tiros de tres puntos de un insaciable Raúl Lobaco disparó al Alimerka Oviedo en el electrónico. Los mallorquines se abonaron al triple para aferrarse al partido. Adrián Chapela, Jesús Carralero y Nuno Sá fueron los responsables de la reacción local. El control de la cadencia del enfrentamiento del contrincante mitigó el empuje isleño, 45-62.

En la última entrega, el Palmer Basket porfió con voluntad hasta el final, pero no evitó la derrota por 57-78. El grupo conducido por Javier Rodríguez rubricó un triunfo de mérito en su desplazamiento a la isla. El máximo anotador del elenco turquesa fue Ander Urdiain con 12 puntos.

Palmer Basket Mallorca Palma: Frierson (2), Scariolo (7), Chapela (3), Urdiain (12), Dike (4), Carralero (7), Feliu (8), Almenta (-), Hollowell (-), Sá (7), Comendador (4) y Massoud (3).

Alimerka Oviedo: Townes (5), Faure (7), Parham (14), Duščak (8), Copes (2), Shelist (12), Hermanson (2), Nwaokorie (2), Cosialls (4), Arias (4) y Lobaco (18).

Parciales: 14/28, 18/14, 13/20 y 12/16.

Árbitros: Adán Rodríguez, Ibáñez García y López Lecuona.