4-3. El Illes Balears Palma Futsal, primero de grupo

Objetivo más que superado. El Illes Balears Palma Futsal se apunta un pleno de victorias en la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y clasifica a la Elite Round como primero de grupo, evitando así los enfrentamientos, a priori, más complicados en la segunda fase de la competición continental. Tras cuajar un primer tiempo excepcional, los de Antonio Vadillo tuvieron que sufrir en la segunda parte, para poder llevarse la victoria ante un Kairat Almaty muy exigente.

El partido comenzó con la intensidad propia de un choque entre dos conjuntos de la élite del fútbol sala europeo. El Illes Balears Palma Futsal no quería conformarse con el empate y el Kairat Almaty necesitaba ganar. Con ese objetivo en mente, ambos salieron al campo con una propuesta de juego similar, muy agresivos e intensos, haciendo disfrutar a la afición de un grandísimo espectáculo de fútbol sala. Desde los primeros segundos, se sucedieron las ocasiones a favor de uno y otro, pero los dirigidos por Antonio Vadillo parecían estar un peldaño por encima.

En el minuto 1’ ya avisaban los palmesanos y quien avisa no es traidor. A los pocos segundos, tras un saque de banda de Chaguingha que interceptó Rómulo, el cierre puso el balón directamente a la escuadra para abrir el marcador y adelantar a los suyos. El Illes Balears Palma Futsal no pretendía ser conservador, no se conformaba con el empate, tenía la victoria entre ceja y ceja.

El gol de Rómulo fue solamente el primero de los tres que llegarían a lo largo del primer tiempo. El segundo fue gol de Edson, jugador del Kairat Almaty, en propia puerta. Instantes después, el árbitro señaló la sexta falta a los kazajos. Fabinho definió a la perfección desde el punto de doble penalti y amplió todavía más la ventaja de un equipo que dejaba muy bien encaminado el primer puesto del grupo.

El segundo tiempo comenzó con un Kairat Almaty más dominador. Al fin y al cabo, su objetivo era el liderato del grupo y con cada gol del Illes Balears Palma Futsal, más lejos estaba de conseguirlo. Los dirigidos por Antonio Vadillo no pudieron contener mucho tiempo las amenazas del rival, que recortó distancias en el 24’ con un gol de Tursagulov. La ofensiva kazaja persistía y los mallorquines no daban con la tecla para contenerlos. En el 29’ llegó el segundo de los dirigidos por Marlon Velasco, por medio de Caio Ruiz.

El margen era ya mínimo y el Illes Balears Palma Futsal estaba jugando con fuego. El empate seguía favoreciendo a los locales, pero verse tan cerca de la victoria podía ser el empujón que necesitaba el Kairat Almaty para dar una marcha más y ponerse por delante. Tenía que resistir el Illes Balears Palma Futsal, como fuera. Los de Marlon Velasco agotaban sus últimas opciones, con portero jugador. Entonces, Fabinho aprovechó para robar el balón a los kazajos y anotó un cuarto gol de oro a portería vacía, cuando más estaban sufriendo los isleños para, prácticamente, sentenciar el partido.

Segundos antes del fial, Tursagulov anotó el cuarto tanto para el Kairat Almaty, un gol que fue simplemente anecdótico ya que no hubo tiempo para más. Una vez finalizada la Main Round, el Illes Balears Palma Futsal logra clasificar a la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League en el primer puesto y, así, evitar enfrentamientos, a priori, más exigentes en la segunda ronda del torneo continental.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Chaguinha, Rivillos y Tayebi. También jugaron: Rómulo, Bruno Gomes, Cleber, Salar y Fabinho.

Kairat Almaty: Higuita, Edson, Da Silva, Pedro Santos y Douglas Junior. También jugaron: Diego Favero, Tursagulov, Caio Ruiz, Martins y Alex Viana.

Goles: 1-0 Rómulo (minuto 2’); 2-0 Edson P.P. (minuto 14’); 3-0 Fabinho (minuto 14’); 3-1 Tursagulov (minuto 24’); 3-2 Caio Ruiz (minuto 29’); Tursagulov (munuto 40’).

Árbitros: Nicola Manzione y Dominykas Norkus. Amonestaron con tarjeta amarilla a Edson, del Kairat Almaty.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. Partido de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League 2023/24. 4000 espectadores.