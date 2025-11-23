200 mujeres ya han pasado este año por el centro de crisis para víctimas de violencia sexual de Mallorca

Según ha podido saber OKBALEARES, 192 víctimas de violencia sexual han acudido ya al centro Libertas del Consell de Mallorca en busca de ayuda o para resolver dudas desde que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre. El próximo martes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

OKBALEARES adelanta los datos del funcionamiento durante su primer año de vida del centro Libertas creado por el Consell de Mallorca hace casi un año como centro de crisis para la atención de casos de violencia contra la mujer. El martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentará un dosier con todos los datos que hoy adelanta OKBALEARES.

De enero a octubre, el centro Libertas ha atendido ya a 192 mujeres que buscaban este servicio de apoyo integral y permanente a mujeres a partir de 16 años que hayan sufrido violencia sexual, ya sea recientemente o en el pasado. Además, el centro proporciona soporte a familiares y personas del entorno de las afectadas.

Febrero fue el mes con más usuarias, una al día, con un total de 29. Agosto fue el segundo mes con más actividad con 24 consultas.

El tramo de edad que va de los 21 a los 40 años abarca prácticamente la mitad de las agresiones que han pasado por el registro del centro (un 45). El 14% de los casos se produjeron sobre mujeres menores de edad. Se han producido dos casos de violencia contra mujeres con más de 61 años.

De la totalidad de 192 mujeres atendidas, 90 son de nacionalidad española. Es la nacionalidad que concentra la mayoría de casos. Las mujeres sudamericanas figuran en segunda posición con 43 casos.

El recurso se integra en la red de atención a las violencias machistas del Consell de Mallorca, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrece servicios especializados en atención psicológica, jurídica y social, adaptados a las necesidades de cada usuaria. Las mujeres pueden elegir recibir apoyo presencial, por teléfono (900 842 310) o mediante correo electrónico ([email protected]).

El centro permanece abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas, pero su atención no tiene límites de horario. Las mujeres pueden contactar en cualquier momento y las profesionales se desplazarán al centro o al lugar que la usuaria considere. Este enfoque flexible garantiza una respuesta inmediata y personalizada en cualquier circunstancia.