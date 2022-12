Getafe sigue siendo territorio prohibido para el Mallorca. Son ya siete derrotas en las ocho últimas visitas, unos números lo suficientemente contundentes como para no ignorarlos. No es un rival que se le dé bien a los baleares y hoy ha quedado patente en un partido en el que el equipo perdió la chispa que tenía antes del parón del Mundial para regresar a los orígenes del Campeonato, cuando su único objetivo era el empate a cero. Por supuesto pagó con el resultado su falta de ambición, aunque acaba el año con un margen que le mantiene lejos de las posiciones de peligro. Ahora toca aparcar la Liga y pensar en los 16º de final de Copa del próximo miércoles ante el Pontevedra.

La elección de Aguirre de los sustitutos de los sancionados Valjent y Galarreta ya reveló claramente cuáles eran las intenciones del equipo. El Mallorca apareció en el Coliseum Alfonso Pérez con el objetivo de mantener por encima de todo la portería a cero y, a partir de ahí, buscar algún contragolpe afortunado. El mismo guion que en el primer partido del mexicano en el banquillo mallorquinista, allá por el mes de marzo. Exactamente el mismo.

El resultado fueron 45 minutos soporíferos, sin ninguna ocasión clara de gol y sin apenas llegadas ante las metas contrarias. El Getafe fue quien llevó la batuta porque así se lo permitió el Mallorca, pero ninguno de sus cuatro jugadores más creativos, Portu, Borja Mayoral, Enes Unal y Alenà, fueron capaces de vulnerar el dispositivo defensivo perpetrado frente a un inédito Rajkovic que quedó sólo para bajar varios centros colgados desde la banda, ninguno de ellos con peligro.

En el otro costado David Soria tuvo incluso menos trabajo que Rajkovic, aunque sí que es cierto que se llevó el mayor sobresalto de la primera parte cuando Alberoja Rojas señaló a los 41 minutos penalti de Damián Suárez, que interceptó con las manos un centro lateral de Jaume Costa. La jugada ofrecía pocos motivos para la duda, pero lamentablemente para el Mallorca en su origen había participado Muriqi en posición adelantada y González González, en el VAR, echó para atrás el máximo castigo. Al delantero la acción pareció afectarle y en el último minuto del primer tiempo cometió una falta innecesaria que le llevó al filo de la segunda tarjeta amarilla. Por suerte Alberola Rojas lo dejó pasar, pero con otro árbitro más severo ahí se hubiera acabado la trayectoria del kosovar en el partido.

Aleñá, con un disparo manso desde fuera del área a los 49 minutos, fue el primero en ser capaz de rematar entre los tres palos para abrir una segunda parte que arrancó mucho mejor el Getafe que un Mallorca que seguía dormido, y que no tardó en pagar las consecuencias de su letargo. A los 51 minutos Enes Unal y Borja Mayoral combinaron con fantasía y el delantero madrileño, solo ante Rajkovic, definió con maestría. Todo un golazo.

Aguirre reaccionó de inmediato dando entrada a Ángel por un inoperante Battaglia, pero entonces fue el Getafe el que le dio una ración de su propia medicina perpetrándose atrás y protegiendo un resultado que no sólo no corrió nunca peligro, sino que acabó ampliándose. Raíllo estuvo providencial en un corte en el área pequeña y Enes Unal tuvo el 2-0. Al final tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. A los 78 minutos un error de Antonio Sánchez dejo solo a Borja Mayoral, que de nuevo no perdonó y situó un 2-0 que deja al Mallorca en la zona media baja. Ha sido una mala tarde de la que conviene olvidarse cuanto antes porque toca preparar el choque de Copa del próximo miércoles en Pasarón.

Getafe: Soria (s.c. por falta de trabajo), Damián Suárez (1), Djené (2), Duarte (1), Alderete (1), Algobia (1), Milla (1), Aleñà (1), Portu (2), Borja Mayoral (2) y Enes Unal (2). Munir (1) por Aleñà (61′), Iglesias (1) por Damián Suárez (75′), Mitrovic (s.c.) por Djené (84′), Latasa (s.c.) por Borja Mayoral (84′), Seoane (s.c.) por Enes Unal (84′)

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (1), Russo (1), Raíllo (2), Copete (1), Jaume Costa (1), Baba (1), Battaglia (0), Dani Rodríguez (1), Kang In Lee (1) y Muriqi (0). Ángel (0) por Battaglia (55′), Antonio Sánchez (0) por Dani Rodríguez (69′), Nastasic (1) por Copete (69′), Amath (2) por Russo (69′), Kadewere (s.c.) por Kang In Lee (83′)

Árbitro: Alberola Rojas (1). TA Muriqi

Goles: 1-0. Min.51: Borja Mayoral; 2-0. Min.78: Borja Mayoral