2-0. Dura derrota del Illes Balears en el Palau Blaugrana

El Illes Balears Palma Futsal visitaba al Barça en la primera de sus finales por la clasificación a la Copa de España. El encuentro en el Palau Blaugrana arrancó con alta intensidad y un constante intercambio de llegadas por parte de ambos equipos. Los primeros minutos fueron una exhibición de los porteros, con Dennis y Dídac erigiéndose como protagonistas y evitando que el marcador se moviese. El Illes Balears Palma Futsal avisó pronto con un disparo de Machado y una volea de Mario Rivillos que Dídac desvió a saque de esquina. Dennis, por su parte, demostraba estar muy enchufado, realizando intervenciones de mérito ante lanzamientos de Adolfo y de Fits.

Antonio Vadillo solicitó un tiempo muerto para reorganizar a los suyos. Sin embargo, fue el Barça quien logró romper el empate. En el minuto 16, Antonio adelantó a los locales con un disparo lejano (1-0). La reacción del Barça fue inmediata, y tras una jugada revisada por el VIR a petición del banquillo local, Adolfo anotó el segundo gol del partido en el minuto 17. El marcador al descanso reflejaba un 2-0 a favor del Barça: un resultado que castigó al equipo balear tras unos primeros diez minutos muy disputados.

La segunda mitad arrancó con el Illes Balears Palma Futsal buscando el gol que les metiera de lleno en el encuentro. A pesar de las buenas ocasiones, Dídac, continuó con su excelente actuación, evitando el primer tanto balear. El juego se mantuvo intenso y físico. Alisson fue uno de los más activos en el ataque, probando suerte con un zurdazo que se marchó rozando el palo de Dídac. Por su parte, Dennis también seguía realizando buenas intervenciones.

El partido entró en un momento crítico en el ecuador de la segunda mitad. Charuto, que ya había visto una amarilla en el minuto previo, fue sancionado con la segunda tarjeta y la consecuente expulsión. El banquillo del Illes Balears Palma Futsal solicitó la intervención del VIR, pero los colegiados mantuvieron su decisión y dejaron al equipo visitante en inferioridad numérica.

A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo demostró una gran capacidad de resistencia. Dennis fue crucial, deteniendo el primer ataque del Barça en superioridad. Antonio estrelló un disparo en el larguero. El Palma recuperó la igualdad numérica sin haber encajado el tercer gol.

Con el marcador aún en 2-0 y tras una nueva intervención salvadora de Dennis y Alisson en el minuto 35, Antonio Vadillo movió ficha y dio entrada a Luan Muller en portería. Consciente de la necesidad de recortar distancias, Vadillo solicitó tiempo muerto en el minuto 38 y optó por el juego de cinco con la entrada de Mateus Maia como portero-jugador. A pesar de los disparos de Ernesto y la búsqueda de espacios, la defensa culé no cedió. El Illes Balears no pudo materializar sus oportunidades y cayó derrotado por 2-0 ante el Barça, en un encuentro donde la diferencia y los goles se marcaron en el último tramo del primer tiempo.

Barça: Dídac, Antonio, Matheus, Adolfo y Pito. También jugaron: Fits, E. Martel, Fits, Gauna y Miquel Feixas.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Lucão, Deivão, Charuto, Alisson, David Peña, Mateus Maia y Luan Muller.

Goles: 1-0, Antonio (min. 16); 2-0 Adolfo (min. 18).

Árbitros: Alejandro Martínez y Pablo Delgado. Mostraron tarjeta amarilla a Antonio, del Barça, y a Lucão, Machado y Alisson, del Illes Balears Palma Futsal. Charuto fue expulsado por doble amarilla.

Pabellón: Palau Blaugrana. 4000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 12 de la Primera División.