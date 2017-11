El hermano de Griezmann la vuelve a liar en Twitter criticando al Atlético

Si hace unos días era el Cholo Simeone el que daba un toque de atención a Antoine Griezmann, ahora es Theo, hermano del futbolista, el que le ha dado un palo al técnico argentino y al Atlético de Madrid durante el choque frente al Deportivo que terminaron ganando por 0-1 los colchoneros.

El hermano de Antoine Griezmann llevaba ya un tiempo sin llamar la atención a través de las redes sociales. Pero durante el choque frente al Deportivo, Theo, comenzó a comentar el encuentro en su cuenta de Twitter aunque finalmente borró los mensajes que había publicado.

“Avanzamos 40 metros, retrocedemos 80. Algo habitual, yo no lo comprendo. Antoine juega de 6”. Este fue el primer mensaje de Theo Griezmann. El hermano de la estrella rojiblanca criticó duramente el planteamiento del Atlético de Madrid en Riazor.

Theo, experto en llamar la atención en las redes sociales – ya fue protagonista en verano sobre los rumores que situaban a su hermano en el Manchester United – continuó dando su punto de vista. Ya habiendo borrado su primer tuit, dejó otro que no pasó desapercibido para nadie. “Tengo la sensación de revivir el mismo partido”, dijo Theo Griezmann en su cuenta de Twitter.

Cierto es que el Atlético de Madrid no ofreció su mejor versión en Riazor. A los de Simeone les costaba crear ocasiones de gol, por lo que, una vez más, el hermano de Antoine Griezmann la lió en Twitter. “Griezmann no puede crear una oportunidad si no tiene el balón, lo tenía que decir”, comentó Theo.

El hermano de Griezmann acabó borrando los polémicos tuits en los que criticaba al equipo durante el choque. Finalmente, Antoine fue sustituido por José María Giménez a falta de unos minutos para el pitido final cuando el marcador aún señalaba el 0-0. Thomas rompió la igualada en el minuto 91 para darle los tres puntos a los del Cholo Simeone.