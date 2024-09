Vox sobre la denuncia contra el senegalés que se masturbó en una piscina de Zaragoza: «Hay miedo»

La denuncia de una mujer este julio en las piscinas municipales de Zaragoza tras ser sorprendida por un joven senegalés en el baño femenino masturbándose, ha hecho saltar las alarmas del incremento de incidentes que se han dado este verano, protagonizados en gran medida por inmigrantes de origen musulmán, como ha dejado de manifiesto el grupo municipal de Vox este jueves.

Este episodio publicado por OKDIARIO, ha puesto de manifiesto una problemática cada vez más habitual en las instalaciones municipales deportivas, como demuestran los numerosos partes de la Policía Local, dando cuenta de situaciones violentas que los trabajadores y usuarios de estos servicios sufren por parte de este tipo de colectivo de extranjeros de origen africano.

Un hecho que ha subrayado este jueves el líder de la formación de Vox, en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, al alertar en la Comisión de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, de que «más de la mitad de los incidentes en las piscinas municipales los han protagonizado extranjeros con nombre árabe».

Calvo ha resaltado que en todos estos episodios se ha requiero de la «intervención de la Policía Local». Los incidentes, como el del joven senegalés de 23 años a quien una mujer se lo encontró detrás de él masturbándose en los baños públicos, están generando miedo, hasta el punto de que «muchas personas y residentes de nuestra ciudad que están dejando de acudir a las piscinas municipales precisamente por la frecuencia con la que se producen estos incidentes», ha relatado.

La mujer denuncia al senegalés

En este caso concreto, según consta en el atestado policial, la mujer, estando en el aseo femenino, notó la presencia de alguien junto a ella, y al girarse se encontró a un chico joven justo a su lado manteniendo el pene en su mano y realizándose tocamientos. La escena asustó sobre manera a la mujer, quien temió por su seguridad, y escapó del baño, originándole una situación humillante e intimidatoria.

Fue en ese momento cuando la mujer que pudo observar dicha conducta directamente por ella, avisó al responsable del bar de las piscinas, localizadas en la calle Moreno Alcañiz. El servicio de instalaciones deportivas avisó a la Policía Local para que enviaran una patrulla así como se dio el aviso al resto del personal de las piscinas para que localizaran al senegalés con las descripciones que había realizado la joven, quien explicó que el joven llevaba un bañador de color gris.

El servicio del personal dio con el senegalés en la zona de las hamacas donde se encontraba en esos momentos tumbado. La mujer confirmó que se trataba del individuo en cuestión a quien denunció por los hechos relatados. Tras la llegada de la Policía Local al interior de las piscinas municipales, y comprobar que se trataba del denunciado, los agentes procedieron a la expulsión de las piscinas del senegalés por comportamiento sexual al haberse tocado los genitales en los baños femeninos detrás de una usuaria.

El denunciado terminó por ser expulsado de las instalaciones, cuyos hechos podrían constituir una infracción grave, al tratarse de maltrato a los usuarios, cuya acción perturbó de una manera relevante las convivencia, que está castigado con una multa de entre 300 y 1.000 euros. Como consecuencia, al joven se le ha prohibido como medida cautelar urgente entrar durante un año en los centros deportivos municipales.

Ante este tipo de episodios en las piscinas municipales, Calvo ha manifestado que «hay que hacer algo». Un hecho que ha reconocido el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, quien ha defendido al de Vox de las acusaciones de «xenófobo» que la izquierda socialista y comunista (Zaragoza en Común, ZEC) ha proferido contra el concejal.

«Lo que ha dicho el señor Calvo es totalmente objetivo con lo que ha leído en el orden del día, pero no sólo eso sino que su preocupación es compartida por los empleados municipales y por los sindicatos. Por tanto, el tono que ustedes le están dando a las palabras del señor Calvo no procede en ningún caso. Lo que manifiesta es un hecho absolutamente objetivo y no sobre valorado», ha señalado Loren.

«Choque cultural»

Al respecto, el de Vox ha alertado de que lo vivido en las piscinas municipales, ya no son «delitos de hurtos, robos, que podrían estar motivados por las circunstancias en las que se encontraban estas personas, que a lo mejor al llegar aquí se esperaban encontrar otras posibilidades de desarrollo, de trabajo, que luego estas condiciones no las han encontrado, viéndose en mayores dificultades de las que en principio pensaban tener, y al final se ven abocados por pura necesidad a delinquir, a robar».

Calvo ha resaltado que «estamos hablando de personas que van a unas piscinas municipales y que en muchos casos tienen faltas de respeto, actitud desafiante, insultos», por ejemplo, la persona «se muestra gritando, agresivo y violento».

«En fin, aquí lamentablemente estamos asistiendo a un choque cultural, de personas que vienen de otras culturas distintas donde todos estos comportamientos cívicos o que esta civilidad que tenemos asumida en nuestro país y en Europa, estas personas no tienen este comportamiento», ha concluido.