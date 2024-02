Vox rechaza votar la Medalla de Oro a un ex alcalde de Zaragoza «por defender el terrorismo del Grapo»

Este jueves, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro al ex alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

Lo ha hecho por unanimidad, pero con un matiz. La unanimidad de los que estaban presentes, porque justo en el momento de la votación, los concejales de Vox han abandonado la sala para no participar.

De esta manera, en este «acto institucionalizado», como es la concesión de la Medalla de Oro a los ex alcaldes, los de Vox han apostado por ausentarse y de esta manera desmarcarse del pleno, sin tener que votar en contra.

La razón de la decisión de Vox se debe, tal y como han argumentado, a las posiciones que este ex alcalde defendió durante su etapa en el Consistorio en relación al grupo terrorista comunista GRAPO y a la okupación.

Hay que tener en cuenta que la Medalla de Oro de la Ciudad es la máxima distinción que contempla el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento para personas que han prestado servicios relevantes a la ciudad.

En el caso del ex alcalde, se ha esperado a esta legislatura a concedérsela, una vez que ha dejado de ser concejal en el Ayuntamiento. Un paso necesario para poderla proponer, como es costumbre, al siguiente ex alcalde, como es el caso del popular Jorge Azcón.

El ex alcalde Santisteve

Pedro Santisteve fue alcalde de la ciudad durante 2015 y 2019. Llegó al poder con la plataforma electoral Zaragoza en Común (Zec) creada ese mismo 2015, una confluencia de Podemos, Izquierda Unida, Equo, principalmente. Su legislatura fue posible gracias al apoyo de PSOE y Chunta Aragonesa (Chunta).

Pero el asunto de la polémica no estaría aquí. Es decir, Vox niega que haya sido por cuestiones ideológicas. El motivo de su rechazo a participar en la votación de la concesión de la Medalla de Oro a Santisteve se debe a su defensa «al terrorismo del GRAPO».

«Hay muchos motivos para oponerse a la concesión de la medalla de Santisteve», ha explicado el portavoz de Vox, Julio Calvo, en una rueda de prensa tras el abandono del pleno.

«Fundamentalmente se debe a su posición a la defensa del terrorismo o a la participación de algún ex terrorista del GRAPO en espacios públicos de Zaragoza», ha expuesto.

Calvo se ha referido al acto que se celebró en 2018 siendo alcalde, en el centro okupado Luis Buñuel. Unas jornadas organizadas por esta asociación, en las que participó Juan Manuel Olarieta, el abogado de la banda terrorista GRAPO, y a las que asistió Sansisteve.

El ex terrorista explican desde Vox fue recibido como «represaliado político». Además, estuvo invitado el rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento al terrorismo.

«Hemos sido coherentes con nuestro ideario, respetuosos con nuestros votantes y lo más elegantes que hemos podido ser», ha defendido el de Vox ante los medios de comunicación tras la polémica.

«No sería comprensible que apoyáramos esta concesión. Va en contra de nuestros principios contra el terrorismo», ha explicado Calvo a OKDIARIO.

Antes de ejercer como alcalde, Santisteve desarrolló su trayectoria profesional como abogado especialista en derecho penal y penitenciario, y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Como abogado, ejerció su labor ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en defensa de los derechos de las personas sometidas a penas de privación de libertad. Es socio fundador y miembro activo de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón (ASAPA).

Medalla de Oro a Santisteve

Otro de los motivos que defendido Vox para no formar parte del apoyo a la concesión de la Medalla de Oro al ex alcalde Santisteve, se debe a la problemática que ocasionó la okupación del edificio Luis Buñuel.

«Ha sido condenado judicialmente por la okupación del Luis Buñuel», ha señalado. Precisamente, Pedro Santisteve fue quien cedió el edificio a los okupas, defendiendo una «democracia participativa». Además, la asociación Centro Social Luis Buñuel nació de otra anterior, Dale vida al Luis Buñuel, de la que Santisteve era vicepresidente.

Por otro lado, Calvo ha reseñado «el despido improcedente del gerente de Ecociudad, que se declaró nulo por los tribunales».

La izquierda ha votado «no» a otros ex alcaldes

Como era de esperar, la izquierda ha reprochado la posición optada por Vox. De hecho, el propio Santisteve presentó siendo ex alcalde y concejal del Ayutamiento, un libro en el centro okupado Luis Buñuel, en enero de 2020, sobre La emergencia de Vox, de Miguel Urbán, cuya portada sustituía la ‘x’ de Vox por el yugo y las flechas falangistas. Fue todo un escáldalo en la ciudad, pero pese a la petición del Ayuntamiento de retirar la presentación, siguió adelante.

Julio Calvo ha puesto de manifiesto la hipocresía de Zaragoza en Común (ZeC) de señalarles como «poco talante democrático o falta de elegancia».

Hoy el Ayuntamiento concede la Medalla de Oro de la Ciudad a nuestro alcalde @PedroSantisteve Nuestro pequeño homenaje desde aquí 👇 1/2 pic.twitter.com/SU4t6AiR6r — Zaragoza en Común ✳️ (@zaragozaencomun) February 29, 2024

El de Vox ha recordado que «la medalla de Oro al ex alcalde socialista Juan Alberto Belloch, no la propuso ni la concedió el señor Santisteve, en los cuatro años del mandato, no la llevó a pleno. Fue el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, siendo alcalde».

«Con esos antecedentes no tiene sentido que Zaragoza en Común nos reproche poco talante democrático o falta de elegancia», ha añadido.

Además, tal y como ha expresado, «hay antecedentes de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista no votaron las medallas de González Triviño, a Luisa Fernanda Rudi y a José Atarés».