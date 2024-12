Ridículo de Sánchez con Aragón: dice que «la automoción no tiene presencia» y supone el 6% del PIB

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no conoce el tejido productivo de Aragón, a la vista de sus afirmaciones en el último consejo de ministros del año. Este lunes, Sánchez ha afirmado que «la automoción en Zaragoza no tiene presencia», cuando supone el 6% del PIB. Y no sólo eso. La industria de la automoción en Aragón significa el 30% del empleo industrial. Es decir, es el sector que mayor peso tiene en la exportación regional, seguido del sector agroalimentario.

Para Pedro Sánchez la llegada de Stellantis con el gigante chino CATL a Zaragoza es una novedad al «apostar por ciudades donde la industria de la automoción quizá no tenía la presencia de que tenía como es el caso ahora de Zaragoza» .

A la vista de sus afirmaciones, el presidente desconoce que precisamente el gigante de la automoción Stellantis lleva varios años produciendo coches en la provincia, desde que en 2019 la compañía compró la filial norteamericana General Motors (GM). Y eso que la ministra Pilar Alegría es zaragozana y aspira a conquistar el PSOE en Aragón en las próximas primarias.

De hecho, ha sido el asentamiento de la industria del automóvil en Aragón y su industria auxiliar de componentes (con 300 micropymes), uno de los grandes alicientes para ubicar la gigafactoría de Stellantis y CATL en la comunidad.

42 años de automoción en Zaragoza

Nada más y nada menos que 42 años lleva teniendo presencia la industria del automóvil al máximo nivel en Zaragoza. En 1979, la empresa GM anunció que iba a poner en marcha una fábrica de coches en Figueruelas. Sólo tres años después, en 1982, se inauguró la enorme planta con el montaje de los primeros Corsa.

Una historia de décadas que se fue transformando hasta que la GM pasó a manos francesas, y se llamó Opel España. Para aquel entonces, la economía no sólo de Zaragoza sino de todo Aragón ya estaba transformada, convirtiéndose en uno de los referentes nacionales en la industria del automoción.

De tal forma, Figueruelas ha experimentado la llegada tanto de estadunidenses como de franceses, tras el cambio de GM a la multinacional PSA (Peugeot S.A.), sin que nada cambiara en lo sustancial: la fabricación a gran escala de automóviles.

Recientemente, el gigante PSA sufrió otra metamorfosis que afectó nuevamente a cambios también en Aragón. Nos referimos a la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y PSA, que dio lugar a la creación de Stellantis, tal y como se conoce hoy en día.

La gigafactoría de Stellantis y CALT

Pedro Sánchez se reunió el pasado 9 de diciembre con los responsables del gigante chino CATL en Moncloa. Justo el mismo día en que se celebraba el funeral a las víctimas por la DANA en Valencia, al que no acudió. Al día siguiente, Stellantis confirmó la instalación de la gigafactoría en Zaragoza, con una inversión de 4.100 millones de euros.

Según adelantó el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la gigafactoría de Stellantis y de CALT alcanzará el millón de baterías al año, convirtiéndose así en «un referente en toda Europa», dado este volumen de producción.

El líder del Ejecutivo aragonés puso de relieve el impacto que tendrá en el incremento de la facturación de la industria automovilística, al duplicarse en los próximos años. Puesto que, según fuentes de Stellantis, la gigafactoría supondrá 11.000 millones de facturación anuales. Un dato que hay que compararlo con la cifra total de este sector, que asciende ya a unos 10.000 millones de euros anuales.

Precisamente, tras que su Ejecutivo autonómico aprobara la Declaración de Interés General (DIGA), Azcón comparó el asentamiento de la gigafactoría de Stellantis con la trascendencia que supuso en su día la llegada de General Motors: «Es una pieza clave para el futuro».

Una opinión de presidente aragonés que encontró unanimidad entre los invitados a participar en la rueda de prensa, como el presidente de la CEOE, Miguel Marzo; la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente; y los representantes sindicales de CCOO y UGT.