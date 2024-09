El PSOE tapa la denuncia a un senegalés por masturbarse en una piscina de Zaragoza: «Vox es xenófobo»

El escándalo acaecido este verano en la piscina municipal de La Lombarda (en el barrio de Las Delicias), protagonizado por un senegalés de 23 años, quien irrumpió en un baño para masturbarse detrás de una mujer, han dejado nocaut al PSOE en Zaragoza este jueves, que no ha dedicado ni una sola palabra a condenar este suceso machista denunciado por una mujer, por comportamiento sexual. Muy al contrario, la concejal socialista ha tratado de que el líder de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, fuera reprendido por el PP, tachando la intervención de «xenófoba».

La bochornosa situación que tuvo que sufrir una mujer en las baños femeninos de unas piscinas municipales, ha sido puesto de manifiesto este jueves por Vox en la Comisión de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. Una verdad que ha encendido a la portavoz del PSOE, Rosa María Cihuelo, quien ha obviado este desagradable suceso en su intervención, para arremeter contra Vox. Con estas declaraciones, Vox «roza el peligro», ha señalado, al referirse el líder del partido en Zaragoza, Julio Calvo, tras alertar que éste como otros «episodios violentos» son protagonizados cada vez más por personas de «origen musulmán», como demuestran los atestados policiales en las piscinas municipales.

La reacción del PSOE ha sido imitada a reglón seguido también por el concejal comunista de Zaragoza en Común (ZEC), Suso Domínguez, quien ha ironizado con las palabras del de Vox, al considerar que el número de usuarios de las piscinas «va a más», y que las declaraciones de Calvo, iban en la línea de identificar «el origen con la delincuencia guetos, bandas».

PP y Vox comparten la «preocupación»

Sin embargo, la actitud tan desproporcionada que han tenido los concejales de la izquierda hacia las palabras del de Vox han sido tal, que el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, en su turno de intervención, ha salido en defensa del de Vox, reconociendo que el problema manifiesto por Calvo era «una preocupación compartida por los empleados municipales y los sindicatos».

«Lo que ha dicho el señor Calvo es totalmente objetivo con lo que ha leído en el orden del día, pero no sólo eso sino que su preocupación es compartida por los empleados municipales y por los sindicatos. Por tanto, el tono que ustedes le están dando a las palabras del señor Calvo no procede en ningún caso. Lo que manifiesta es un hecho absolutamente objetivo y no sobre valorado», ha sostenido Lorén.

Además Lorén ha reprochado que la situación de inseguridad «superada» que ha recordado la concejal del PSOE, «no se parece en nada a la actual», al relatar la socialista que hace muchos años sí había episodios conflictivos con jeringuillas, con policía de la secreta. «La situación que describe de los años que han pasado desde que usted era responsable a ahora, no se parece en nada. La descripción descrita por usted la hemos superado y efectivamente estoy bastante orgulloso que sea distinto», ha destacado Lorén.

A este respecto, el consejero ha invitado a precisar si el de Vox cuando éste dijo que «había que hacer algo» se refería a la revisión de la Ordenanza que regula el uso de piscinas, «una petición que han solicitado algunos colectivos e incluso algunos de los sindicatos», ha señalado. Sobre este punto, Calvo ha respondido que es una «cuestión a valorar» con la policía local y demás agentes, a fin de encontrar una solución.

«Choque cultural»

Calvo ha insistido que la problemática que se está viviendo en las piscinas municipales es fruto del «choque cultural»: «Ya no estamos hablando de delitos de hurtos, robos, que podrían estar motivados por las circunstancias en las que se encontraban estas personas, que a lo mejor al llegar aquí se esperaban encontrar otras posibilidades de desarrollo, de trabajo, que luego estas condiciones no las han encontrado, viéndose en mayores dificultades de las que en principio pensaban tener, y al final se ven abocados por pura necesidad a delinquir, a robar».

«Aquí estamos hablando de personas que van a unas piscinas municipales y que en muchos casos tienen faltas de respeto, actitud desafiante, insultos» por ejemplo, los partes describen que la persona «se muestra gritando, agresivo y violento», ha añadido.

Según el de Vox, «lamentablemente estamos asistiendo a un choque cultural, de personas que vienen de otras culturas distintas donde todos estos comportamientos cívicos o que esta civilidad que tenemos asumida en nuestro país y en Europa, estas personas no tienen este comportamiento».

De ahí que Calvo haya recordado a la izquierda tras haberle tachado de «xenófobo» el último barómetro del CIS, donde la «inmigración es uno de los primeros problemas para los españoles». «Sé, señores de la izquierda que tienen aversión a la verdad, porque les rompe sus esquemas ideológicos y mentales. Si la verdad contradice sus esquemas, quizá deberían revisar sus esquemas», ha concluido.