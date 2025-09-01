El paripé del PSOE en Zaragoza: acompaña a un alcalde en las fiestas tras expulsarlo por corrupción

El alcalde de Aguarón (Zaragoza), Lucio Cucalón, fue expulsado del PSOE tras la exclusiva de OKDIARIO sobre los contratos dados a sus primos que ascendían a 200.000 euros. El escándalo en la forma de ejercer la responsabilidad política de este alcalde recuerda a las tácticas llevadas presuntamente en Ferraz.

Dietas exorbitadas en comidas, contratos de miles de euros a familiares… La presión mediática hizo que el PSOE expulsara a Cucalón del partido. Sin embargo, meses después el regidor sigue manteniendo todas sus responsabilidades, también como presidente comarcal de Campo Cariñena.

Y no sólo eso. El PSOE no se corta y ni mantiene mínimamente las formas, tal y como denuncia el PP, al enviar a la delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza, Charo López, a formar parte de la comitiva en las fiestas populares que se celebraron este fin de semana en el pueblo de Aguarón. López aparece posando en numerosas fotografías como las que se adjuntan en esta noticia.

Según denuncia el líder popular en el municipio, Juan Carlos Bernal, «en el último pleno Cucalón se mostró como uno más del partido socialista». «Quise aclarar qué partidos íbamos a votar una moción que estábamos discutiendo y él contestó ‘qué partidos vamos a ser: PSOE, Chunta y PP`», relata indignado el edil a OKDIARIO.

El PSOE en las fiestas de Aguarón

La participación de Charo López (PSOE) en las fiestas de Aguarón ha desatado de nuevo la polémica en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza. Este lunes, la portavoz popular del grupo, Maricarmen Lázaro, ha tachado de «paripé» la expulsión de Cucalón por parte del PSOE.

No es para menos si se atiende a los hechos. Todos los concejales del PSOE y la citada delegada de Cultura socialista de la Diputación se hicieron varias fotos de familia. Una incoherencia que no casa con las declaraciones del presidente provincial tanto de Zaragoza como del partido, Juan Antonio Sánchez Quero, a finales de agosto, quien volvió a afirmar que Cucalón estaba expulsado.

«Es intolerable que un alcalde condenado por acoso laboral reciba respaldo político en público de los mismos que aseguran haberlo echado. Es una burla a los vecinos de Aguarón y a la comarca de Cariñena», ha subrayado la portavoz popular Lázaro.

Además el todavía alcalde acumula graves irregularidades en su gestión. Más de 200.000 euros en contratos a familiares, facturas de banquetes de lujo en un municipio altamente endeudado, reparos del interventor reiterados y la herencia de 1,5 millones de deuda en un polígono fantasma. «Es el legado Cucalón y el PSOE no sólo lo tolera, sino que lo apadrina en público», ha manifestado.

«La contradicción del PSOE en el caso Cucalón es total. Primero dicen que lo han expulsado, luego él asegura que no, después hablan de suspensión de militancia y ahora aparecen apoyándole en las fiestas de su pueblo. Todo esto demuestra que la expulsión es una farsa», expresa Lázaro.

Según el PP, todo este asunto debe ser abordado por la líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, de quien dicen que está «escondida» y a quien le exigen que comparezca para aclarar definitivamente la situación del alcalde.

«Los vecinos merecen respeto y limpieza institucional, no una expulsión fake que queda desmentida en cada fiesta y en cada acto donde los socialistas aplauden a un condenado», añaden.