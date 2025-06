Otro escándalo del alcalde del PSOE Lucio Cucalón en el pequeño municipio de Aguarón (Zaragoza) de escasos 600 habitantes. El socialista habría adjudicado contratos a la empresa de sus primos Electra Aguarón, por más de 200.000 euros en sólo un año.

Según ha demostrado el secretario interventor del Ayuntamiento en varios informes –a los que OKDIARIO ha tenido acceso– se ha producido al menos 14 adjudicaciones sin estar convenientemente justificadas por parte del equipo de Gobierno a favor de dicha empresa que pertenecería a sus primos, y que tiene la misma razón social que la empresa Aguarón Energía y Desarrollo S. L., de la que es administrador el alcalde, según detalla el secretario.

Por su parte, el socialista se ha justificado argumentando que dicha empresa «no tiene actividad», al tiempo que ha negado también ser socio de sus primos, justificando que además son «primos segundos», es decir, familiares en quinto grado.

Lo cierto es que la empresa de sus primos Electra Aguarón ha sido la única elegida prácticamente, durante los dos últimos años, para prestar «numerosos servicios profesionales», como arreglos de averías, mantenimientos, climatizaciones, abastecimientos de agua, y para llevar a cabo dos jugosos trabajos: el alumbrado público –que asciende a 62.885 euros IVA incluido– y la instalación de placas solares para autoconsumo –por importe de 109.234,55 euros–.

¿Es Electra Aguarón la única empresa en toda la zona? No, no es la única empresa, y los vecinos que tienen empresas similares se quejan de que «no tienen opciones» para ser contratados. Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Bernal y ex alcalde, denuncia que se trata de un modus operandi común del alcalde.

‘Modus operandi’ para las adjudicaciones

Tal y como alerta el secretario en sus informes, «la mayoría de las facturas superan los 5.000 euros (IVA excluido)», y, por tanto, no se consideran gastos menores. Además, «no existe ni providencia de Alcaldía ni informe del técnico u operario, ni a su vez el órgano de contratación, es decir, la alcaldía, ha emitido un informe justificando la necesidad del contrato», pese a ser un requisito previo para que el mismo pueda ser adjudicado. En total, las facturas ascienden a 217.997 euros con IVA.

De la renovación del alumbrado público, el alcalde adjudicó a Electra Aguarón cuatro contratos por un valor total de 62.885 euros IVA incluido, en el mes de marzo y junio del pasado año. Además, según denuncia el secretario, «no consta presupuesto ni ofertas» respecto a estas facturas ni a las otras 8 facturas más.

Según estos contratos, el secretario alerta de que podría tratarse de «un presunto fraccionamiento para eludir requisitos de publicidad y libre concurrencia», como advierte precisamente en las citadas facturas de alumbrado (todas ellas con fecha de ocho de marzo de 2024), y que «conjuntamente superarían el importe de 40.000 euros de valor estimado».

También subraya en su informe que «entre averías y alumbrado público se han prestado servicios por importe superior a los 80.000 euros en el último ejercicio, prescindiéndose total y absolutamente del procedimiento de contratación legalmente establecido, siquiera consta Decreto de Alcaldía de adjudicación, ya que no hay expediente alguno».

Además, según pone de manifiesto el secretario, «no ha podido comprobar que el valor de las prestaciones facturadas se ajuste a precio de mercado. Algunas de ellas suponen subcontrataciones donde no se ha podido comprobar el coste, ya que el contratista afirma que es beneficiario de descuentos en factura y no desea aportar la factura del subcontratista. Tampoco el Arquitecto municipal conocía de estas actuaciones».

En cuanto al contrato de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para edificios municipales, el secretario evidencia irregularidades en la contratación de Electra Aguarón.

El expediente administrativo figura que fue financiado con cargo a una subvención de capital dentro del Plan de Infraestructuras Energéticas de la Agenda 2030, procedente de la Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada por el también socialista Juan Antonio Sánchez Quero, y que terminó por echar atrás el Gobierno de Aragón, pero cuando «las faenas ya estaban casi terminadas», lamenta el portavoz del PP.

Los exagerados gastos del alcalde

Éste no es el primer escándalo de presunta corrupción que salpica a Cucalón. El pasado marzo el Tribunal de Cuentas abrió diligencias contra el alcalde socialista por sus elevados gastos sin justificación, tanto en el Ayuntamiento como de la comarca de Cariñena que preside.

La sospechas de corrupción por parte del alcalde de Aguarón saltaron a los medios a finales de febrero cuando trascendió la noticia publicada por El Español, de la comida de 400 euros que pagó con dinero público en plena celebración de Navidad, mientras el Ayuntamiento de sólo 600 habitantes está en quiebra técnica.

Lo más sorprendente es que esta comida tuvo lugar apenas seis días después de que el interventor municipal emitiera un informe alertando que «la situación financiera del Ayuntamiento es crítica», con obligaciones de pago superiores a 140.000 euros frente a una tesorería municipal de solo 28.509 euros.

El Partido Popular solicitó la «dimisión inmediata» del alcalde, acusándole de «cobrar más de 80.000 euros en dietas solo en el Ayuntamiento de Aguarón mientras las arcas municipales están vacías».

Además, el socialista gastó el año pasado 137.000 euros en festejos populares, lo que llevó al interventor a denunciar que «la gestión presupuestaria del ejercicio 2024 ha sido irresponsable e irracional». También las facturas de luz ascendían a 96.000 euros «al tener contratada el término fijo de potencia casi tres veces mayor que el consumo de energía real», así como facturas mensuales de 760 euros en telefonía para un municipio tan pequeño.

De hecho, esta situación de crisis financiera que atraviesa el Consistorio de Aguarón fue lo que le hizo al interventor poner pie en pared y advertir que debían cesar los gastos que solía dispensar el alcalde.

Y como gota que colma en el vaso, tal y como publicó OKDIARIO, el hijo de Cucarón ha resultado ser el único aprobado en unas oposiciones para Oficial de Protección y Control de Edificios. Antonio Cucalón Sánchez, hijo de Lucio Cucalón, primer edil de Aguarón, figura como el único candidato que ha superado la prueba entre más de veinte aspirantes.

Esta situación ha despertado una gran controversia. Fuentes próximas a la Diputación apuntan al hijo del alcalde del PSOE que pudo tener un trato privilegiado y pudo saber cómo sería el examen antes de la prueba. El resto de candidatos aparecieron como «eliminados».