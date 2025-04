El hijo de un alcalde del PSOE de Aragón que se enfrenta a 3 años de cárcel, único aprobado en una oposición

El único aprobado en unas oposiciones para empleado de seguridad de la Diputación de Zaragoza es el hijo de un alcalde socialista que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Tal como adelanta OKDIARIO, el Tribunal Calificador de la Diputación Provincial ha publicado los resultados del primer ejercicio para cubrir una plaza de Oficial de Protección y Control de Edificios. Antonio Cucalón Sánchez, hijo de Lucio Cucalón, primer edil de Aguarón, figura como el único candidato que ha superado la prueba entre más de veinte aspirantes.

Esta situación despierta una gran controversia. Fuentes próximas a la Diputación apuntan al hijo del alcalde del PSOE que pudo tener un trato privilegiado y pudo saber cómo sería el examen antes de la prueba. El resto de candidatos aparecen como «eliminados».

Lucio Cucalón, regidor de un municipio de apenas 600 habitantes, se encuentra en el centro de varias polémicas que han captado la atención mediática nacional. El pasado febrero, salió a la luz que gastó 400 euros de dinero público en una lujosa comida navideña que incluía ostras, gambas rojas y jamón de bellota, además de vino a 40 euros la botella y cava catalán por valor de 55 euros.

Lo más sorprendente es que esta comida tuvo lugar apenas seis días después de que el interventor municipal emitiera un informe alertando que «la situación financiera del Ayuntamiento es crítica», con obligaciones de pago superiores a 140.000 euros frente a una tesorería municipal de solo 28.509 euros.

El Partido Popular ha solicitado la «dimisión inmediata» del alcalde, acusándole de «cobrar más de 80.000 euros en dietas solo en el Ayuntamiento de Aguarón mientras las arcas municipales están vacías».

Múltiples frentes judiciales

La controversia de la oposición se suma a los diversos frentes judiciales que enfrenta el alcalde. La Fiscalía solicita tres años de prisión para Lucio Cucalón y un ex concejal por un presunto delito de falsedad documental relacionado con su gestión al frente de la sociedad urbanística municipal.

A esta petición se añaden otros ocho años y medio solicitados por la acusación particular, que les atribuye además un delito continuado de administración desleal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca ya ha comunicado a las partes la apertura del juicio oral, aunque la fecha de la vista aún no se ha fijado. El juez Miguel Alonso de Linaje requirió a los acusados el depósito en tan sólo 24 horas de una fianza de 120.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles.

Paralelamente, la Audiencia Provincial de Zaragoza ratificó la condena a ocho meses de cárcel para Cucalón por acoso laboral a dos trabajadores de la comarca de Cariñena en 2020, cuando era vicepresidente de la institución. La sentencia también le inhabilita para el desempeño de cargos públicos mientras dure la pena, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Gestión «irresponsable e irracional»

El informe de intervención destacaba la «acusada desproporción en el gasto corriente» del Ayuntamiento de Aguarón, con facturas de luz que ascendían a 96.000 euros «al tener contratada el término fijo de potencia casi tres veces mayor que el consumo de energía real», así como facturas mensuales de 760 euros en telefonía para un municipio tan pequeño.

Además, el alcalde gastó el año pasado 137.000 euros en festejos populares, lo que llevó al interventor a denunciar que «la gestión presupuestaria del ejercicio 2024 ha sido irresponsable e irracional».

La fallida sociedad urbanística municipal, creada por Lucio Cucalón hace 18 años, tuvo que ser intervenida hace un año por el Gobierno de Aragón tras un contundente informe de la Cámara de Cuentas.

El órgano fiscalizador evidenció que la entidad contrajo una deuda de casi 1,6 millones de euros, el doble del presupuesto municipal, para construir un polígono en 2006 que a estas alturas ni se ha iniciado.

El Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas abrió diligencias contra el alcalde socialista tras recibir cuatro denuncias por parte del interventor del Ayuntamiento, alertando de importantes deficiencias en las cuentas municipales.

En concreto, el Tribunal ha valorado los reparos emitidos con motivo del cobro mensual de dietas por reuniones, que «pudieran constituir un encubrimiento de retribución indirecta, con deficiencias, además en las retenciones del IRPF», así como «gastos protocolarios destinados a aguinaldos, sin que consten sus destinatarios ni se justifique su fundamento legal».

La respuesta del alcalde

Consultado sobre estos procesos judiciales, Lucio Cucalón ha asegurado que se enteraba tanto de la confirmación de la condena como de la apertura de juicio oral por la llamada de un medio de comunicación: «Se lo prometo, me entero por usted. Tendré que hablar con mi abogado, pero ya le digo que no considero que haya hecho nada para que me condenen y me pidan tres años de cárcel».

Pese a señalar que no sabía nada, Cucalón ha puntualizado que cabe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. «Hay que ser respetuoso con las sentencias, pero habrá que esperar», dijo para eludir cualquier asunción de responsabilidades y la posibilidad de dimitir.

Mientras tanto, su hijo Antonio deberá presentarse al segundo ejercicio de la oposición en próximos días en la Sala de Música del Palacio de Sástago, como único aspirante que ha superado la primera prueba.