Fernando Ledesma (PP Aragón): «Alegría tapó a Ábalos en el Parador de Teruel y ahora es ministra»

OKDIARIO entrevista al portavoz del PP en Aragón, Fernando Ledesma, tras el escándalo destapado de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. La estancia del ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel estuvo motivada por la supervisión de las obras de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Aquel día 15 de septiembre de 2020, en el acto estuvo presente Pilar Alegría, por aquel entonces delegada del Gobierno de Aragón hasta que, en julio de 2021, fue nombrada ministra de Educación y Formación Profesional.

Ledesma apunta el ascenso en la carrera política que experimentó Pilar Alegría, al señalar que de delegada del Gobierno, «tapó a Ábalos en el Parador de Teruel y ahora es ministra».

De hecho, Pilar Alegría publicó una entrada de Twitter, que prueba su presencia en Teruel, celebrando la renovación integral de la línea con un presupuesto de 27,5 millones de euros, con el que se buscaba «potenciar el eje del Corredor Cantábrico Mediterráneo», valorándolo como «una apuesta por el futuro en Aragón».

Todo esto unas horas antes de que el ex ministro se hospedara en el Parador de Teruel con su asesor Koldo García y su hermano, Joseba, y protagonizaran el escándalo con prostitutas donde ocasionaron importantes destrozos en las habitaciones del histórico parador que, tal y como han reconocido los propios trabajadores del establecimiento al equipo de investigación de OKDIARIO.

Ahora bien, ¿estuvo la ministra aquella noche en el Parador? ¿Estuvo enterada de lo que pasó? ¿Encubrió a Ábalos? ¿Debe dar explicaciones? De todo ello hablamos con Fernando Ledesma.

«Alegría está tapando todo»

PREGUNTA.– ¿Cuáles son las primeras impresiones ante el escándalo de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel con la fiesta de las prostitutas en plena pandemia?

RESPUESTA.– Es la forma de vida que tiene el PSOE desde que llegó Pedro Sánchez con José Luis Ábalos. Han venido a servirse descaradamente de lo público y a ponerlo al servicio de sus intereses personales, cada vez con más descaro.

José Luis Ábalos llegó al poder en junio de 2019, y los primeros casos de corrupción que se mencionan sólo son de pocos meses después. Tenían muy claro a lo que venían y los hechos están demostrando que no perdieron ni un segundo.

P.– A la visita de Ábalos a Teruel, le acompañaron Pilar Alegría, como delegada del Gobierno en Aragón; Javier Lambán, como presidente del Ejecutivo autonómico… ¿Es creíble que nadie supiera nada de lo que sucedió el día después?

R.– No sólo no es creíble, sino que coincide con la pandemia, ¡estábamos todos saliendo de un confinamiento y para poderse desplazar de una provincia a otra hacía falta una autorización! ¿Cúal era el motivo que tenían en su papel para desplazarse aquellas señoritas de compañía que se llevaron a la suite del Parador de Teruel?

Tiene que aclarar si durmió en el Parador, quién lo hizo además, si se enteraron del escándalo, pues destrozaron una habitación, según ha desvelado OKDIARIO, y que nadie ha desmentido. En aquel momento, Pilar Alegría, como delegada del Gobierno en Aragón, era la encargada de organizar los viajes y las visitas de los ministros cuando venían. Esa noche estuvo en Teruel en la visita a las vías…

Lo están tapando todo. Pilar Alegría está muy acostumbrada a justificarla con Sánchez, con Koldo, con el hermano de Sánchez, con Ábalos, con el fiscal general…

«¿Durmió Pilar Alegría en el Parador?»

P.– OKDIARIO le hemos preguntado a Pilar Alegría si durmió en el Parador, no lo ha negado, pero no ha respondido. Se ha sorprendido dudando de si era oportuna esta pregunta…

R.– Evidentemente la pregunta es muy oportuna y debería responderla. ¿Formó parte de la delegación que se alojó y durmió en el Parador? Y si pasó la noche, cabría preguntarse qué pasó al día siguiente. ¿Escuchó el escándalo, el ruido, cómo destrozaban una habitación? ¿Por qué lo taparon? De esto, el ex presidente Javier Lambán debía estar al corriente también y debería dar alguna explicación.

P.– Otra pieza clave en este asunto es Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, y en aquel momento director de Paradores. El asunto se ha tratado con tal secretismo que la población de Teruel ha quedado muy sorprendida. No se habla de otra cosa…

R.– Para Teruel es una noticia terremoto saber que un ministro estuvo con prostitutas y destrozó una suite del Parador. Hay algo que llama la atención: la que fuera delegada de Gobierno y el que fuera director de Paradores han terminado siendo ministros. Igual tiene alguna relación todo…

P.– Aquel 15 de septiembre de 2020, el Gobierno de Aragón publicó una nueva orden imponiendo medidas más restrictivas con las mascarillas, el aforo… Por otro lado, está la corrupción de la compra de las mascarillas donde son señalados Ábalos, Koldo… Ábalos se fue de prostitutas por la noche, pero lucía mascarilla en la rueda de prensa. Algo que no la llevaba ni el director de Renfe cuando intervino. ¿Era una demostración de marketing político?

R.– No lo sé, pero me llama la atención que se destapa la corrupción de la compra de las mascarillas en plena pandemia con una sociedad pantalla que utilizaron en Aragón. Todo esto se destapó gracias a la labor de un técnico de la Agencia Tributaria en Aragón. No podemos olvidar que le costó el puesto al inspector que la estaba llevando y a la responsable de la Agencia Tributaria.

P.– El Gobierno de Aragón desconfió de esta empresa, no compró mascarillas. Un aragonés por criticar a Ábalos, a Koldo y a Soluciones de Gestión fue demandado por ellos y hoy la Justicia le ha dado la razón… Todo induce a pensar que había conciencia de todo esto alrededor…

R.– Koldo se puso en contacto con Mayte Pérez, la consejera de Presidencia, pero el Gobierno de Aragón decidió desechar esta opción tanto porque eran caras y porque las formas de Koldo no eran aceptables. Hay que reconocer que fue una decisión acertada. Sin embargo, luego compraron mascarillas a una empresa holandesa que costó cientos de miles de euros a los aragoneses, fueron inservibles, pero no se reclamó nada.

P.– ¿Qué valoración hacen desde el PP de las visitas de Pilar Alegría ahora como nueva secretaria general del PSOE en Aragón, siendo ministra? ¿Está utilizando el poder con fines partidistas?

R.– Desde que hace un mes Pilar Alegría es secretaria general del PSOE en Aragón ha venido en media docena de ocasiones a la comunidad como ministra, y ninguna de ellas sus reuniones, visitas, han sido relacionadas con su cartera de Educación.

Eso sí, lo ha hecho con el gabinete de ministra, con sueldo de ministra, para colarse en los actos: ha visitado la gigafactoría de Stellantis, una residencia de la tercera edad, un centro de empleo, el monasterio de Veruela y a los agentes sociales por los aranceles de Estados Unidos.

Usa los medios de ministra para su campaña personal como secretaria general del PSOE. Este es el sello de identidad típico de los socialistas. Ha venido a someter al PSOE en Aragón al sanchismo. No ha venido a otra cosa.

P.– Todo esto recuerda en cierta medida a la visita de Pilar Alegría a la localidad de El Burgo del Ebro (Zaragoza), cuando se pagó con dinero público un acto del PSOE en las últimas elecciones generales al presentarse como cabeza de lista por la provincia…

R.– Otro ejemplo de poner los medios públicos al servicio de su causa personal. El alcalde es socialista claro… Por donde pasan hacen lo mismo, y sin ningún rubor.