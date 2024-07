El vicepresidente de Vox en Aragón presentará su dimisión pese a su malestar con la ruptura

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunciará a lo largo de esta mañana de viernes, la nueva reestructuración del Ejecutivo autonómico tras la decisión final de la cúpula de Vox de romper con el pacto de gobierno. Una ruptura que desde las filas de Vox en la comunidad ha sido discutida, teniendo en cuenta que el PP no ha roto el acuerdo de gobernabilidad firmado, puesto que, como han incidido desde el partido, en el acuerdo de Gobierno no había una mención explícita a los menores no acompañados, sino sólo de «no colaborar con las mafias».

El silencio impuesto desde Bambú a los líderes autonómicos desde el miércoles por la tarde, cuando comenzó la conferencia sectorial en Tenerife, que ha desencadenado este inesperado escenario en el panorama nacional, no ha impedido a OKDIARIO conocer algunos de los movimientos que se llevaron a cabo en Aragón.

Malestar en Aragón

Según ha podido conocer este diario, Alejandro Nolasco viajó a Madrid este jueves desde Zaragoza en tren, dispuesto a manifestar sus dudas ante la decisión que había tomado el partido, puesto que en Aragón la cúpula de Vox habría preferido mantener posturas más moderadas y no habría llegado a romper con su socio de Gobierno, teniendo en cuenta que, tras «un trabajo duro» estos meses, «no lo podrán demostrar».

De hecho hay que recordar que, en un primer momento, el órdago de Santiago Abascal no implicaba una ruptura en bloque con todos los gobiernos autonómicos, sino que se dijo que cada comunidad sopesaría la decisión según la posición tomada en la sectorial por cada región. De hecho, el propio Azcón, como Mazón, manifestaron que el sistema de acogida de menas estaba saturado. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo anticipó que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el reparto.

En este contexto, la expectación durante la tarde noche del miércoles fue absoluta en el despacho del vicepresidente de Aragón, que se mantuvo activo hasta pasadas las diez de la noche con el resto de su equipo.

Como la fumata del Vaticano, tras ratificar la decisión de Aragón de acoger a los menas que habían acordado entre el resto de comunidades autónomas, el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, habló telefónicamente con el presidente Jorge Azcón, para comunicarle que dimitiría de su cargo.

Una decisión en sí que se había tomado desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sin consensuarse incluso con algunos de los miembros que lo conforman, como el propio caso de Aragón, lo que habría despertado malestar en el seno del partido, teniendo en cuenta que Alejandro Nolasco forma parte del CEN desde enero y que la decisión de ruptura fue comunicada a los vicepresidentes autonómicos incluso antes de que se hubiera reunido este jueves el comité en Madrid.

Reestructuración en Aragón

Esto explica la celeridad con la que el equipo de Azcón ha podido reaccionar, puesto que ya en la mañana del mismo jueves, en la rueda de prensa que dio la portavoz del Ejecutivo del todavía bipartito, Mar Vaquero, advirtió que si Vox «abandonaba el Gobierno» se anunciaría de «forma inmediata» su «reestructuración», a fin de que no se produjera «ningún vacío de poder».

Tal y como adelantábamos OKDIARIO, finalmente no ha habido sorpresas de última hora, y Alejandro Nolasco presentará su dimisión a las diez y media de este viernes. Acto seguido, el presidente Azcón ha convocado a los medios de comunicación para anunciar las reestructuración que sufrirá «el Gobierno y las competencias».

En la rueda de prensa celebrada ya en la noche de este jueves, tras las declaraciones de Santiago Abascal, la portavoz aragonesa Mar Vaquero no quiso especificar si la «reestructuración» implicaría nuevos rostros que se incorporarán al equipo de Gobierno. Si bien, el nuevo Ejecutivo autonómico será íntegramente conformado por miembros del PP, pese a que el PAR mantenga un peso relevante en los altos cargos.

Así mismo es de esperar, según declaraciones de la propia Vaquero, que el abandono de Vox en el Gobierno autonómico no termine por afectar la composición de las Cortes de Aragón, teniendo en cuenta que la presidenta es de Vox, Marta Fernández: «Hay que distinguir las instituciones, el poder legislativo es diferente al Parlamento».

Inmigración ilegal y dimisión

Esto sería nuevamente una muestra de que la ruptura en este equipo de Gobierno viene impuesta por la cúpula de Bambú, puesto que, como reconocía Vaquero, incluso este miércoles la relación era de «normalidad». Con Alejandro Nolasco, dejará también el cargo el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ex presidente de Asaja en Aragón, quien, en estos meses en el Gobierno, ha denunciado los efectos de la Agenda 2030 mostrando su oposición radical al ecologismo impuesto en Bruselas. Así como los jefes de gabinete de ambos.

Es evidente que en estos meses, las fricciones entre ambos partidos existían, pero desde Vox habían reconocido, desde el momento de asumir la ruptura, el «espíritu conciliador» y de «diálogo» que ha mantenido Jorge Azcón, así como su «disposición».

Incluso en un momento de la conversación entre ambos líderes de las formaciones este pasado miércoles, cuando todavía no se había anunciado, Nolasco propuso que, pese a su dimisión, se podría mantener el resto del equipo. Pese a que el partido en Aragón comprende que la «inmigración ilegal es una línea roja», la sensación es de abandonar un Gobierno que «estaba funcionando». De hecho, la vicepresidenta resaltó tras el anuncio de Abascal de todos los pactos, la mejora de la fiscalidad y las inversiones mil millonarias que el Ejecutivo está cosechando en la comunidad.

Si bien, el propio Nolasco ha mantenido una línea muy dura con la denuncia de la inmigración desde que llegó al Pignatelli en coherencia con el programa de Vox. Una postura que en ocasiones le ha llevado a asumir ciertos riesgos, como la ruptura del folleto promocionado por el Ayuntamiento de Huesca, por la que la Comisión Islámica presidida por un investigado por yihadismo pidió su dimisión.