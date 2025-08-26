El Gobierno de Aragón denuncia al separatista Toni Albà por alegrarse de la muerte de Lambán

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía al actor separatista Toni Albà por alegrarse de la muerte del ex presidente autonómico Javier Lambán en una publicación en redes sociales. El Ejecutivo regional quiere que se investigue si el mensaje es constitutivo de un delito de injurias e incitación al odio.

«No me alegro nunca de la muerte de nadie, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción», escribió Albà en su cuenta de X el 15 de agosto, compartiendo una noticia que informaba del fallecimiento del dirigente socialista.

No me n’alegro mai de la mort d’algú…però en el cas d’un fill de la gran Ñ en faré una excepció.

Mor Javier Lambán, expresident de l’Aragó, a 67 anys via @elnacionalcat https://t.co/RQtKgqNUQf — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 15, 2025

En la denuncia, el Ejecutivo aragonés solicita «que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito».

Según la denuncia ante la Fiscalía, Toni Albà ha podido cometer un delito de injurias y otro de legitimación al odio. El primero porque «constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente» y el segundo porque «incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española».

En el documento presentado, el Gobierno aragonés basa su denuncia en la representación ejercida por el ex presidente Lambán: «Nos parece notorio que la injuria, al igual que la incitación al odio ejecutadas por el denunciado, se derivan del ejercicio de la actividad pública como presidente de la comunidad autónoma de Aragón e, incluso, como ex presidente, gozando de la condición de autoridad».

Para la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, el traslado a la Fiscalía es obligatorio para defender la memoria de Javier Lambán: «El Gobierno de Aragón no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España. Defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España».