El presidente socialista de la Diputación de Zaragoza lanza una revista para defender la tauromaquia

La Diputación Provincial de Zaragoza ha alumbrado una nueva revista taurina para disfrute de los aficionados. Pero no sólo eso. Con este gesto, la Diputación zaragozana presidida por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero manda un mensaje claro y es «su apoyo a la fiesta». Un hecho por el que le ha felicitado, tal y como ha podido saber OKDIARIO, hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta al ejemplar que recibió. Ayuso dio la enhorabuena «a todo el equipo de la revista» así como a la Diputación provincial, por la «consideración y respeto a la tauromaquia».

Junto a Ayuso también han felicitado al presidente socialista, otros políticos populares, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, o el presidente provincial de Valladolid, Conrado Íscar.

Además, según ha podido conocer OKDIARIO, la Corporación provincial ha enviado la revista tanto a la socialista zaragozana Pilar Alegría, ministra de Educación, así como al Ministerio de Agricultura de Luis Planas, y al propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun. También al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La nueva revista taurina

Con ello, políticos e instituciones de distinto signo político se dan por enterados de que existe la primera edición de esta joya bibliográfica que han convenido en bautizar como De Grosella y Plata con cabos de caña.

El nombre de esta nueva publicación sirve como preludio para los entendidos y como advertencia para los escépticos. Para los entendidos, para anticiparles que esta publicación no está realizada a vuela pluma. Para los escépticos, para asegurarles que no es un brindis al sol, ni tampoco una iniciativa improvisada al candor de las críticas.

Su alma mater es el historiador Francisco Martínez García, jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha impulsado esta nueva revista con el objetivo de «dar a conocer e investigar sobre la la fiesta de los toros, pero de una manera novedosa, poniendo atención en el pueblo llano».

Homenaje a un torero aragonés

Buena prueba de ello es este número dedicado a un torero de segunda fila, Joaquin Gil, conocido en los ruedos como El Huevatero (por su oficio anterior, vendedor de huevos), del que gracias a este riguroso estudio los aficionados «podrán conocer con profundidad la idiosincracia de la fiesta del siglo XIX y las características genuinas que se daban en Zaragoza por aquel entonces, como que este torero nació en el popular barrio de San Pablo, y que murió de una cogida mortal en la plaza de la Misericordia», señala Martínez García a OKDIARIO.

«De ahí el nombre que hemos decidido darle a la revista, en homenaje a este matador de toros que fue muy querido y apreciado por la afición y hoy apenas conocido. Aquel día de su muerte llevaba un traje de color grosella y plata, con cabos de caña», explica.

La edición está muy cuidada, y ha corrido a cargo de una mujer, Cristina Martínez Plou. En ella, se estampan numerosas imágenes de la época (retratos, fotografías en blanco y negro, pinturas). También se recogen fragmentos literales de revistas, crónicas taurinas y carteles. Además incluye, al final de la revista, un glosario elaborado por el propio historiador Martínez García, al estilo de El Cossío, para que el lector pueda consultar los términos más técnicos empleados: «La tauromaquia tiene una gran riqueza lingüística muy precisa, y hay que intentar llamar a cada cosa por su nombre», sostiene.

En el mundo editorial taurino actual no existe nada que se le asemeje. Con ello, su director también busca dibujar el espíritu y vida del pueblo y de los personajes «de segunda o tercera fila, que se mantienen anónimos porque no tienen biógrafos e historiadores». Este historiador defiende que «precisamente en esta horquilla es donde se encuentran las gentes del pueblo llano que, aun no siendo conocidas, pueden tener comportamientos tan interesantes porque sus vidas generan aportaciones que mejoran la historia de las mayúsculas y los titulares».

La revista tendrá carácter bianual y monográfica, y esperan poder presentarla en otras partes de España para darla a conocer. El siguiente número ya tiene fecha de presentación, será el próximo 2 de octubre, previa a la Feria del Pilar, nos adelanta Martínez García. «Lo hemos dedicado a una aragonesa, la viuda del ganadero sevillano Fernando de Concha y Sierra. Esta historia la conoce también muy poca gente, pero si uno se adentra en ella puede entender mejor la sociedad de la época», explica.