Azcón: «Sánchez todavía no ha aclarado nada sobre la investigación de Begoña Gómez por el juez»

El jefe del Ejecutivo aragonés y líder regional del PP, Jorge Azcón, ha valorado este lunes la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia de España a la luz de la investigación de Begoña Gómez. La decisión de seguir al frente del Gobierno de España anunciada por Sánchez tampoco ha sorprendido al presidente de Aragón.

El barón aragonés del PP ha afeado a Pedro Sánchez que se haya presentado como «víctima», él y su esposa, de una supuesta campaña por haberse destapado informaciones que evidencian los vínculos económico-profesionales de ella con empresas beneficiadas con contratos públicos. Según Azcón, lo que debería hacer el presidente del Gobierno es dar explicaciones de esas sombras de sospecha, pero, sin embargo, «todavía no ha aclarado nada sobre la investigación de Begoña Gómez por el juez».

«No sólo hay un problema de credibilidad. Seguimos sin tener las explicaciones necesarias», ha denunciado Azcón tras conocer la decisión de Sánchez de permanecer en el poder, tras cinco días de reflexión en los que ha estado desconectado del Gobierno y de la cúpula del PSOE.

«El problema de su mujer es que hay medios que han publicado una noticia que nadie ha desmentido», ha indicado Azcón. «El presidente del Gobierno ha compadecido para no dar explicaciones del verdadero problema que su mujer ha originado una investigación por parte de un juez, y nadie ha aclarado sobre lo que se publicó en medios de comunicación independientes».

«Ni una autocrítica»

Por otro lado, el líder del Ejecutivo autonómico ha advertido que Sánchez no ha hecho ni la «más mínima autocrítica» sobre su gestión. «No es posible que hable de problemas de democracia y que no haga ni la más mínima autocrítica, que no señala ni una sola medida, que no forme parte del problema que él mismo ha generado».

Pedro Sánchez tiene muchos problemas, pero tiene uno fundamental de credibilidad. Por desgracia, ya estamos muy acostumbrados a que diga una cosa y acabe haciendo la contraria. Sin sorpresas. pic.twitter.com/SZrlv1XZDz — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) April 29, 2024

«Cuando Pedro Sánchez no hace autocrítica», ha considerado Azcón, «demuestra que no tiene límites, demuestra que es infinitamente más un problema que parte de la solución de los aragoneses y de los españoles» en su conjunto.

Libertad de expresión

Por otro lado, ante el ataque lanzado este lunes por Pedro Sánchez contra los medios de comunicación por destapar informaciones que le comprometen a él y a su esposa, Azcón se ha mostrado contundente. Igual que lo ha hecho contra la velada pretensión de Sánchez de cuestionar a los jueces que cursen indagaciones sobre él o su esposa.

«Es muy importante que se respete a los medios de comunicación y a los jueces –ha subrayado Azcón–, yo creo que han publicado informaciones veraces y aquellas que no lo sean, tendrán que ser desmentidas y lógicamente ejercer el derecho de rectificación», ha expresado.

«Pero la excepción no es la norma general. En España hay medios de comunicación independientes, solventes, que publicaron informaciones contrastadas y, sobre eso, el presidente del Gobierno no ha dado ni una sola explicación», ha denunciado.

«Hoy el presidente del Gobierno ha utilizado bulos, al decir que su decisión se basaba en las grandes movilizaciones del fin de semana. Eso no es cierto. Ha habido más movilizaciones más grandes en este país, que no le hicieron rectificar al Presidente del Gobierno. Sólo ha habido movilización de los suyos», ha espetado.

Azcón hacía referencia, con sus palabras, a la manifestación multitudinaria en la que participaron miles de españoles el pasado día 12 de noviembre, contra la amnistía y por la unidad de España, y que sólo en Zaragoza congregó a más de 40.000 personas, frente las 500 que el pasado sábado se concentraban ante las puertas de la sede del PSOE en la capital aragonesa mostrando a Sánchez su apoyo.

«Hay que ser muy militante del PSOE para seguir creyendo en Pedro Sánchez», ha añadido. «Hoy se constata algo: Pedro Sánchez dice una cosa, y acaba siempre haciendo la contraria y además no tiene límites. Lo habíamos visto mentir respecto de sus socios con Bildu, y ahora lo ha hecho utilizando a su mujer», ha señalado.

«Por eso dije que no colaba, que era un engaño, un subterfugio, una estrategia, y es evidente que los precedentes nos han dado la razón», ha reflexionado.

El PSOE de Aragón

En la mañana de este lunes, tras las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez, sin medios de comunicación ni rueda de prensa posterior, el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha convocado a los periodistas en la sede del partido en Zaragoza para festejar «la decisión de Pedro Sánchez de seguir con la transformación del país».

🌹El PSOE aragonés celebra la decisión de @sanchezcastejon de seguir con la transformación del país 🗣️ @Darvilvil confía en que la reflexión colectiva de estos días sirva para defender la buena política y trabajar con respeto al otrohttps://t.co/lfIWhOKevQ — PSOE Aragón (@aragonpsoe) April 29, 2024

Si en los meses anteriores podía haber surgido una pequeña duda de si Sánchez se encontraría con una oposición a la línea llevada desde Ferraz, este fin de semana pasado ha demostrado para evidenciar que más allá de las discrepancias mediáticas de algunos de los barones, dentro del PSOE no hay oposición a Sánchez.

Vox: «Otro show»

La cabeza más visible de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, también ha lamentado la situación actual de España. El vicepresidente del Gobierno aragonés ha advertido de los posibles futuros ataques que sufrirán «los jueces, la prensa y la disidencia política».

Otro show del aprendiz de tirano @sanchezcastejon

❗️❗️Que se preparen los medios de comunicación críticos con el gobierno y los jueces. 👉Sánchez da por comenzada su ofensiva destructiva contra la libertad de prensa y la independencia de los jueces#SanchezDimisión#SoloQuedaVOX pic.twitter.com/EjTM2M5DYQ — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) April 29, 2024

Asimismo, ha vaticinado que Sánchez lo más probable es que presente una moción de confianza que apoyarán sus socios para aparentar salir «reforzado», al tiempo que ha calificado el «show» de los cinco días de reflexión como de «autogolpe».