Sánchez avisa que continuará «con más fuerza si cabe» para dar «paso a la limpieza»

Se acabó la incertidumbre. Ni dimisión, ni elecciones, ni nada de nada. Tras los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez se ha tomado para dirimir cuál iba a ser su futuro, el presidente del Gobierno se ha decantado por continuar al frente del Ejecutivo. Es más, en su tan esperada declaración, Sánchez ha lanzado un aviso de lo que ocurrirá a partir de ahora: continuará «con más fuerza si cabe». Asimismo, ha señalado que en este «punto y aparte» es el momento de «abrir paso a la limpieza» para acabar con lo que él mismo ha denominado como «la política de la vergüenza».

«Asumo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España», ha afirmado Sánchez, que también ha remarcado que esta decisión responde al apoyo que se le ha mostrado en las movilizaciones de estos días, que «ha influido decisivamente».

Asimismo, Sánchez ha asegurado que sólo hay una manera de revertir esta situación. «Esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio» ha sentenciado, en referencia a «la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo».

El presidente del Ejecutivo, ha afirmado que este periodo de reflexión era necesario, ante la duda de «si merecía la pena» soportar el acoso que durante «más de 10 años» lleva soportando su familia, a cambio de presidir el Gobierno de España. Asimismo, Sánchez ha asegurado que la carta que ha mantenido en vilo a España desde el pasado miércoles pudo desconcertar a los españoles, ya que «no responde a ningún cálculo político».

«He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y seguir como propios. Porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica, estamos hablando de respeto y dignidad» ha aseverado.

«Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política parece inadmisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación que no deseo a nadie. Sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde sólo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por donde queremos caminar», ha lamentado el líder socialista.

Ataques a Begoña

«Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla de nuestro Estado de Derecho. Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia.», ha sentenciado Sánchez.

Para terminar, Sánchez ha pedido a los españoles «que sean ejemplo». «Formamos parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España», ha concluido.