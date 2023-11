Aragón sale en masa contra la amnistía y por la unidad de España: «¡Sánchez, convoca elecciones!»

Los aragoneses han salido en masa contra la amnistía luciendo banderas de España y reivindicando la unidad de la nación. En Zaragoza, decenas de miles de personas han colapsado la calle Alfonso I El Batallador y las calles aledañas que llegaban hasta la plaza España, al grito de «¡Sánchez dimisión!», este domingo al mediodía, y «en defensa de la unidad de España», tal y como ha expresado el presidente de Aragón y líder de los populares, Jorge Azcón.

Según cálculos de la Policía Nacional, unas 40.000 han salido a la calle en la manifestación de Zaragoza. Por otro lado, el PP-Aragón ha cifrado en 3.000 los asistentes a las convocatorias en Huesca y Teruel.

La estampa en la capital de Aragón de la multitud recordaba a la ofrenda de flores a la patrona de España y la Hispanidad, la Virgen del Pilar, tal y como puede contemplarse en las imágenes aéreas, a la que ha hecho referencia Azcón ante la imponente imagen.

«¡España no se vende!», ha proclamado Azcón, ante la marea humana que han acudido al llamamiento del PP en toda España, y que sido secundada por Vox, donde se ha podido ver también al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, junto con el resto de representantes del partido, quien ha denunciado los intentos de Sánchez y los independentistas de «romper España» .

«Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía», ha exclamado Azcón.

Aragón como dique de contención ante el separatismo

Tal y como Azcón y Nolasco han proclamado en reiteradas ocasiones, «Aragón será un dique de contención contra el separatismo», y este domingo se ha demostrado que los aragoneses en masa rechazan los planes de Sánchez. Además, hay que recordar que las tres capitales de la comunidad están capitaneadas por tres alcaldesas del PP, la zaragozana Natalia Chueca, la oscense Lorena Orduña, y la turolense Emma Buj, quien goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Los zaragozanos han protestado alzando la voz con decenas de proclamas en defensa de la democracia y en contra de la amnistía, con gritos similares a los que se llevan escuchando durante seis días consecutivos ante las sedes del PSOE en toda la nación: «¡Sánchez, dimisión!», «¡Sánchez, terrorista!», «¡Sánchez, golpista!».

Protestas ante las sedes del PSOE

Las convocatorias de PP y Vox se han complementado a fin de movilizar durante horas a la gente en la calle. Si a las doce en punto del mediodía, los zaragozanos acudían a la calle Alfonso I El Batallador y sus calles aledañas, a la convocatoria de los populares, después del acto, los mismos manifestantes han secundado la movilización de Vox y la marea humana a continuado por la Calle Conde Aranda hasta la sede del PSOE.

Tal y como muchos de los asistentes llevan secundando durante días consecutivos las protestas espontánea surgidas en toda España, con epicentro en Ferraz, mientras empiezan se despiertan los amagos de huelga general ante la inminente investidura de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, la sede del PSOE en Zaragoza no presentaba ningún cordón policial y toda la movilización ha discurrido sin ningún altercado.

Después, los simpatizantes de Vox, han terminado en la plaza de España de la capital, donde se ha vuelto a escuchar el himno de España.