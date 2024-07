Azcón presenta su nuevo Ejecutivo tras la salida de Vox por los menas: «Aragón seguirá siendo solidaria»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha compadecido este jueves a petición propia en las Cortes de Aragón, en un pleno extraordinario, para explicar la nueva composición del nuevo Ejecutivo, tras la reorganización que el líder ha decidido llevar a cabo, tras el abandono de Vox del Gobierno por la acogida de más menas en la comunidad, ante lo que Azcón ha advertido que «Aragón seguirá siendo solidaria».

El presidente aragonés lo ha dejado claro desde el inicio de su intervención, resaltando que «el presidente de Vox en España, Santiago Abascal, decidió romper los pactos en toda España suscritos en las comunidades de Valencia, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Aragón».

Azcón sobre los menas y Vox

Azcón ha recordado que el «único motivo» de la ruptura fue «aceptar» por parte de su Gobierno la propuesta del Gobierno central de repartir a «400 niños» que «hoy están en Canarias, y que recoge actualmente a más de 6.000 menores no acompañados».

«Este es un problema que se va a agravar en los próximos meses, pues se espera que alcancen los 11.000», una situación que se «agravará», por la «inacción del Gobierno de España», ha señalado. «Una constante desde 2008», ha añadido, señalando al actual ministro Ángel Victor Torres, cuando era «presidente de la Comunidad en las Conferencias Sectoriales de Inmigración».

«Aragón cumple y va a seguir cumpliendo con la ley. Va a seguir siendo solidaria con el resto de comunidades autónomas y solidaria con los menores no acompañados», ha dicho. «Por eso Aragón aceptó la acogida de 20 menores», ha justificado.

«Fue un acuerdo que adoptaron todas las comunidades autónomas con la única excepción de Cataluña, en la que gobierna los socios de Sánchez, a los cuales les quiere entregar las competencias en inmigración», ha indicado.

Según Azcón, «Vox se ha equivocado. En un tema tan sensible, no debería haber politizado la cuestión. Las políticas de inmigración deberían ser tratadas como una política de Estado». «A pesar de las diferencias, el Gobierno de coalición estaba funcionando, cumpliendo los acuerdos del pacto, y revertiendo los errores que la izquierda cometió durante ocho años de Gobierno», ha defendido.

Al respecto, el que fuera vicepresidente de Aragón hace sólo dos semanas, y recientemente designado portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha negado que Abascal fuera el culpable tachando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de «presidente progre» que «sólo quiere contentar a Sánchez». «No cuenten con nosotros para ser un refugio de la inmigración ilegal», ha señalado Nolasco.

Sobre lo que el portavoz del PP, Fernando Ledesma, le ha contestado a modo de ironía que «van a salir más miembros de Vox del Gobierno que los menas que van a llegar». «Con estos niños, con estos menores, lo que tenemos que hacer es darles educación, sanidad y formación para que se integren con nuestras formas y normas occidentales», ha defendido Ledesma.

Gobierno del PP en solitario

«Ahora conformamos un Gobierno del PP en solitario», ha dicho Azcón, recordando que fue su primer intento cuando ganaron las elecciones.

El presidente ha explicado que la nueva organización será «más eficiente» debido entre otras cuestiones, a «reducir direcciones generales», así como una consejería, como la que ostentaba el ex vicepresidente de Aragón de Vox, Alejandro Nolasco. De esta manera, en el nuevo organigrama ya no existe la consejería de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, y, por consiguiente una de las direcciones generales creadas ex profeso, como la de Despoblación. Además de la de Caza y Pesca, de Agricultura.

«La nueva organización permite suprimir consejerías y gabinetes, así como una serie de direcciones generales. Una reorganización que nos va a permitir ahorrar casi medio millón de euros a los aragoneses», ha expuesto.

«El Gobierno que puso en marcha el PP no sólo sigue adelante sino que se refuerza para construir un territorio más pujante», ha añadido, «a través de políticas valientes y eficientes». «Esto es lo que vamos a seguir haciendo durante los próximos tres años en el Gobierno de Aragón», ha sostenido despejando de esta manera la polémica alentada por la izquierda de un posible adelanto electoral al no contar con una mayoría parlamentaria.

«Un gobierno en soledad, que no hay que confundir para que cuente con el principal grupo de este parlamento y que tenga que dialogar para llegar acuerdos para lograr una mayoría parlamentaria», ha sostenido. «El proyecto político es el programa del PP», ha defendido. «No hemos renunciado a nada y fue la base del acuerdo con Vox», ha añadido.

El nuevo Gobierno de Aragón, en cualquier caso, «no va a alterar la normalidad institucional ni a dejar de atender ni un segundo las necesidades de los aragoneses», algo para lo que «ha ajustado la estructura del Gobierno de Aragón, reorganizándolo y haciéndolo más eficiente, si cabe», indicando que «es lo que se merecen los aragoneses» y que es lo que «este Gobierno va a hacer con la misma ilusión que el primer día».