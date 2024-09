Azcón anuncia la reapertura del monasterio de Sijena: el museo más polémico para los indepes catalanes

Tras dos años cerrado al público, por unas obras en las que el Gobierno de Aragón ha invertido más de 2 millones de euros, el monasterio de Sijena (Huesca) volverá a abrir sus puertas el próximo año. Así lo ha anunciado el presidente aragonés Jorge Azcón este miércoles, a las puertas del cenobio, ante la expectación de qué ocurrirá finalmente con las obras expoliadas por Cataluña en plena guerra civil, cuando los milicianos republicanos de izquierdas incendiaron el convento.

El museo del monasterio de Sijena

De momento, los visitantes podrán disfrutar de las 99 obras recuperadas, así como la adecuación y rehabilitación de diferentes estancias. «Se trata de una de las principales joyas del patrimonio aragonés y refleja nuestra historia. Es cultura y patrimonio, también religión y poder político. Solo conociendo Sijena eres consciente de lo que Aragón ha supuesto en la historia de nuestro país. Es hablar de la historia de Europa y la historia del mundo», ha señalado Azcón.

Además, a partir de ahora, en una única visita se podrá conocer todo el Monasterio, gracias a un acuerdo alcanzado con la Orden de Malta, evitando gestionar dos visitas independientes como sucedía en el pasado y conociendo en un mismo recorrido el patio exterior, la iglesia, el sepulcro, el claustro, la sala capitular y los antiguos dormitorios, donde se ubicará el museo.

Los bienes expoliados de Sijena

Si bien, el presidente del Ejecutivo ha resaltado que las labores en Sijena no concluirán hasta recuperar «todo el patrimonio del monasterio», aludiendo a dichos bienes que todavía custodia el Museu Nacional d’ara de Catalunya. Nos referimos a las pinturas murales de la Sala Capitular, que por sentencia de 2016, tiene que devolver el MNCA, pero que siguen en un limbo a la espera que el Tribunal Supremo dictamine sentencia.

«Confío en que dentro de poco el Tribunal Supremo ratifique las dos sentencias que el Gobierno de Aragón ya tuvo a su favor», ha señalado. En esta línea, ha asegurado que «el Ejecutivo aragonés pedirá la ejecución inmediata de la sentencia. Desde hace mucho tiempo las obras están en un museo que no corresponde. Nos merecemos ver la obra completa de los murales de la Sala Capitular, la parte más importante», de la que ha definido como «la Capilla Sixtina de lo que fue el arte románico».

De los 43 fragmentos de pintura mural de Sijena, 35 proceden de la Sala Capitular y 8 de las denominadas «pinturas profanas». El motivo por el que no han regresado se debe a que no es firme la sentencia, ya que está pendiente de resolución los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo y que se admitieron a trámite en noviembre de 2022. Respecto a los dos bienes del altar, no han sido localizados por los técnicos para su entrega.

Situación actual de los bienes recuperados

Desde su retorno al monasterio en 2016 y 2017 y hasta 2022, todos los bienes muebles que forman parte del cenobio y de su historia se almacenaron provisionalmente en las dependencias de los antiguos dormitorios, esperando tanto la firmeza de la sentencia judicial que dictaba su retorno, como a la adecuada restauración y acondicionamiento de esta zona para su exposición pública definitiva.

El 18 de enero de 2012 se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Real Monasterio de Religiosas Comendadoras de San Juan de Jerusalén (Orden de Malta) de Santa María de Sijena, sobre la restauración del monasterio, la habilitación y gestión de espacios expositivos para los bienes culturales recuperados y para su difusión cultural, compatible con la vida monástica. Este acuerdo permitió al Gobierno de Aragón abordar la restauración integral de los antiguos dormitorios, ámbito de actuación que fue objeto de una adenda a ese convenio en marzo de 2023.

En 2022, la Dirección General de Patrimonio Cultural encargó la redacción del proyecto de obras de restauración y adecuación de las naves de dormitorios para crear un espacio expositivo adecuado para los bienes recuperados. El proyecto se ejecutó con fondos europeos Next Generation, entre octubre de 2022 y octubre de 2023.

Para ejecutar estas obras se trasladaron todos los bienes, hasta entonces almacenados en los antiguos dormitorios, a la sala capitular, ya restaurada y climatizada desde 2018. En este espacio permanecen desde entonces, convenientemente embalados y almacenados y bajo la supervisión técnica periódica de los técnicos de la Dirección General de Cultura.

Asimismo, a finales de 2022 se encargó desde la Dirección General de Cultura un proyecto museográfico y de identidad visual del espacio expositivo en los antiguos dormitorios, que ha sido desarrollado este año 2024 desde la Dirección General de Patrimonio Cultural como proyecto de adecuación de espacios en las naves dormitorios para zona expositiva y zona de almacenaje, cuya ejecución está actualmente en curso.