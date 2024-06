Exigen a Urtasun la descolonización del arte expoliado a Aragón por Cataluña en la guerra civil

La «descolonización» de los museos que ha emprendido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como uno de los retos de su Ministerio a favor de la leyenda negra de España, ha llamado la atención a la plataforma aragonesa Sijena Sí, que lleva años reclamando las obras del monasterio de Santa María de Sijena «expoliadas por Cataluña durante la Guerra Civil».

En una reciente carta remitida a Urtasun, la plataforma le ha solicitado una reunión para tratar este asunto anquilosado en el tiempo, por el que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) se niega a devolver unas obras valiosísimas para el patrimonio aragonés, que fueron expoliadas durante la guerra civil y el franquismo, y que se ajustaría al concepto de «descolonización» que pregona Urtasun, teniendo en cuenta que el MNAC se ha apropiado de las pinturas y del significado de éstas, en el afán independentista de anexionarse la Franja de Aragón a Cataluña.

Las pinturas expoliadas por Cataluña

Esta plataforma lleva años tratando infatigablemente en recuperar, auspiciados por la sentencia que la Audiencia Provincial de Huesca dictó a favor del Gobierno de Aragón, las 43 pinturas fragmentos de pintura mural.

A comienzos de la guerra civil española, en agosto de 1936, los milicianos republicanos de izquierdas incendiaron el convento. A fin de salvaguardar el patrimonio que quedaba, expertos de la Generalitat, arrancaron los frescos murales de la sala capitular para ser restauradas en Barcelona, con el compromiso de devolverlas después a Sijena.

Tras el final de la contienda, en 1940, dichas pinturas del monasterio de Sijena se depositaron en el MNAC, que el propio museo reconoce en su web que son «ejemplo único y primordial de arte medieval hispánico». En ellas se muestran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Si bien, las pinturas murales de la Sala Capitular, que por sentencia de 2016, tiene que devolver el MNCA, siguen en un limbo a la espera que el Tribunal Supremo dictamine sentencia.

De los 43 fragmentos de pintura mural de Sijena, 35 proceden de la Sala Capitular y 8 de las denominadas «pinturas profanas». El motivo por el que no han regresado se debe a que no es firme la sentencia, ya que está pendiente de resolución los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo y que se admitieron a trámite en noviembre de 2022. Respecto a los dos bienes del altar, no han sido localizados por los técnicos para su entrega.

Sijena sí y la descolonización de Urtasun

La plataforma Sijena Sí ha recordado al ministro Urtasun que «el origen del contenido de muchos grandes museos urbanos no hay que buscarlo solamente en las tierras colonizadas siglos atrás lejos de España, sino también en castillos, palacios, iglesias y restos arqueológicos, que han acabado expoliados, unas veces legalmente, abusando de las penalidades económicas de gentes empobrecidas o de la ignorancia de sus moradores, y otras de forma totalmente ilegal o arbitraria».

«El Real Monasterio de Santa María de Sijena fue despojado de inmensas riquezas artísticas y solo se han recuperado una parte tras un gran esfuerzo realizado durante décadas. Pero no todo ha vuelto. El caso que les preocupa, por su importancia, es el de las pinturas murales de la Sala Capitular, expoliadas en octubre de 1936, durante la guerra civil», señala la plataforma a Urtasun.

Aunque en un primer momento parecía un acto de «salvación» de la obra pictórica, más tarde se ha convertido en una «apropiación», «con argumentos de colonización cultural por parte del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) que las tiene en depósito y sin título de propiedad desde 1939», reflexiona Sijena Sí en la carta.

La Plataforma ha querido hacer también denunciar la intransigente postura del MNAC, en cuyo Patronato está representado el ministerio de Cultura, que financia «con más de 5 millones de euros cada año a este museo al que, el pasado mes de enero, prometió además una cuantiosa suma para su ampliación».

«El MNAC lleva perdiendo todos los pleitos en los juzgados y, a la vez, pospone lo más posible la devolución de las pinturas de la Sala Capitular usando todo tipo de recursos judiciales que podrían retirarse en línea con la política de descolonización del Sr. Urtasun», plantean inteligentemente al tenor de las reivindicaciones del propio Urtasun pregona.

Además, la plataforma han invitado al ministro a visitar el monasterio, dado que «en los últimos meses se ha cernido sobre Sijena un nuevo peligro: el proyecto de un parque eólico a poco más de un kilómetro con cinco gigantescos aerogeneradores de doscientos metros de altura. Las leyes que se dictaron hace décadas para la protección de los Monumentos Nacionales no sirven hoy en día ante estas amenazas», denuncian.